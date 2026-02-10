Ferrari gana 1.600 millones de euros en 2025, un 5% más

Archivo - Ferrari - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ferrari ha obtenido un beneficio neto de 1.600 millones de euros en el año 2025, con un incremento del 5% de sus ganancias respecto al año 2024, según ha informado la compañía este martes en su informe de resultados.

Los ingresos netos en 2025 ascendieron a 7.146 millones de euros, un 7% más en términos interanuales. Por segmentos, la facturación por el área de automóviles y recambios superó los 6.000 millones de euros, un aumento de casi el 5%, gracias a una mayor variedad de productos y países.

Los ingresos por patrocinio, publicidad y marca superaron los 800 millones de euros, un 22% más, atribuible principalmente a patrocinios y actividades de estilo de vida, así como a mayores ingresos comerciales vinculados a la mejor clasificación en la Fórmula 1 del año anterior.

El beneficio operativo (Ebit) de 2025 fue de 2.110 millones de euros, un 12% más que el año anterior, con un margen de beneficio operativo (EBIT) del 29,5%.

Este aumento se debió principalmente a la mejora de la gama de productos y a la contribución positiva de las actividades de competición y estilo de vida, parcialmente compensada por mayores gastos operativos y de marketing, así como por mayores gastos de I+D relacionados con las actividades de innovación en competición y coches deportivos.

De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2025 alcanzó los 2.772 millones de euros, un 8% más que el año anterior, con un margen Ebitda del 38,8%.

"En 2025, Ferrari confirmó la solidez de su estrategia de volumen cuidadosamente gestionada. Nuestros extraordinarios resultados financieros se sustentaron en la gama de productos, las personalizaciones y los patrocinios. La demanda de Ferrari se mantiene muy sólida y se gestiona con disciplina en todos los mercados, lo que refleja nuestro modelo de exclusividad", ha declarado el consejero delegado de Ferrari, Benedicto Vigna.

En lo que se refiere al cuarto trimestre, Ferrari obtuvo un beneficio neto de 381 millones de euros, una cifra inferior en apenas un 1% a la del mismo trimestre de 2024, y las ventas se han situado en 1.802 millones de euros (un 4% por encima en términos interanuales).

De cara a 2026, Ferrari espera incrementar sus ventas hasta 7.500 millones de euros y el beneficio operativo hasta los 2.220 millones de euros, con un margen Ebit del 29,5%. El Ebitda ajustado también será superior al de 2025, hasta llegar a 2.930 millones de euros.