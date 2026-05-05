Ferrari gana 413 millones, ingresa un 3% más en el primer trimestre y mantiene previsiones para 2026

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrari ha logrado un beneficio neto de 413 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior, según ha informado la firma italiana este martes, al tiempo que ha confirmado sus previsiones financieras para el conjunto del año 2026.

"Nuestra gama de productos enriquecida y la continua demanda de personalizaciones contribuyeron a los sólidos resultados que presentamos hoy. Con estos resultados y una cartera de pedidos que se extiende aún más hacia finales de 2027, confirmamos nuestras previsiones para 2026", ha declarado el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna.

Los ingresos netos alcanzaron los 1.848 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra se ha dado en un contexto en el que Ferrari ha entregado 3.436 unidades, sin verse la cifra afectada por el aumento de las hostilidades en Oriente Medio, ya que Ferrari aprovechó su flexibilidad de asignación geográfica, adelantando ciertas entregas a otras regiones.

Los ingresos por automóviles y repuestos superaron los 1.500 millones de euros, un 1% más, gracias a una mayor proporción de coches deportivos, principalmente con mayor personalización y una fuerte presencia en distintos países.

Los ingresos por patrocinio, publicidad y marcas alcanzaron los 218 millones de euros, un 14% más que en el año anterior, debido principalmente al aumento de los patrocinios y las actividades relacionadas con el estilo de vida. Otros ingresos también crecieron en el trimestre, principalmente por el alquiler de motores a otros equipos de Fórmula 1.

El beneficio operativo (Ebit) del primer trimestre de 2026 fue de 548 millones de euros, un 1% más que el año anterior (un 8% más a tipo de cambio constante) y con un margen de beneficio operativo (Ebit) del 29,7%.

De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del primer trimestre de 2026 alcanzó los 722 millones de euros, un 4% más que el año anterior y con un margen de Ebitda del 39,1%.

PREVÉ INGRESAR 7.500 MILLONES DE EUROS EN 2026

En este contexto, Ferrari ha confirmado sus previsiones para el conjunto del año, con arreglo a un modelo de negocio que ha señalado que se mantiene "sin cambios", con una combinación de productos positiva y personalizaciones, la previsión de mayores ingresos por carreras y una generación de flujo de caja libre industrial robusta impulsada por una fuerte rentabilidad.

Así, Ferrari prevé ingresar 7.500 millones de euros en el conjunto del año, por encima de la facturación de 7.150 millones de euros de 2025, y cerrar el ejercicio con un Ebitda de 2.930 milones de euros (con un margen del 39%, también por encima del año anterior).