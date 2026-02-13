Fiat amplía la familia Topolino con el nuevo tono Corallo, con la apertura inmediata de pedidos

Fiat Topolino - FIAT

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha abierto este viernes 13 de febrero los pedidos de su cuadriciclo Topolino con el nuevo tono Corallo, justo antes del Día de San Valentín, con un color que invita a "enamorarse con belleza, sencillez y una sonrisa en cada viaje", según ha destacado la firma italiana.

El color Corallo aporta un nuevo toque emocional a la paleta de Topolino. Una nueva expresión vibrante y alegre diseñada para hacer la ciudad aún más brillante. Al unirse al Verde Vita, el nuevo Corallo marca la expansión de la familia Topolino, que ahora cuenta con dos tonos para sus pedidos en España.

El Topolino también se vuelve más intuitivo con su nuevo cuadro de instrumentos digital, que pasa de 3,5 pulgadas a 5,7 pulgadas, con un área total de 8,3 pulgadas. El nuevo cuadro de instrumentos digital del Topolino presenta gráficos simplificados, una mayor legibilidad y un lenguaje visual "más ligero y amigable".

Gracias a su longitud compacta de solo 2,53 metros, el Topolino se adapta perfectamente al ritmo de la ciudad. Con una velocidad máxima de 45 km/h y una batería de 5,4 kWh que ofrece hasta 75 km de autonomía, se adapta perfectamente a la vida cotidiana, con una sencilla recarga en casa y acceso gratuito a las zonas de bajas emisiones (ZBE) y a los centros históricos de las ciudades.

En el interior, el Topolino destaca por los asientos escalonados y las amplias superficies acristaladas, que crean un interior "luminoso y espacioso".

Fiat ofrece una oferta de financiación de 39 euros al mes durante 24 mensualidades, con una cuota de entrada de 2.541 euros. El precio al contado en Península y Baleares es de 8.990 euros.