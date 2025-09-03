Fiat completa la triada del Grande Panda con la apertura de pedidos del modelo de gasolina por 14.950 euros

Fiat completa su línea del Grande Panda con el modelo de gasolina, disponible desde 14.950 euros - FIAT

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha incorporado el modelo de gasolina a su línea del Grande Panda, que estará disponible desde 14.950 euros, y cuyos pedidos ya han sido abiertos, sumándose a las opciones ya en el mercado de propulsión eléctrica e híbrida.

Esta última incorporación cumple con la misión de la marca de proporcionar una movilidad "accesible y versátil" para una amplia gama de conductores con una completa gama de opciones.

La línea completa de tren motriz incluye la nueva versión de gasolina, equipada con un motor turboalimentado de 1,2 litros y 3 cilindros que genera 74kw-100 CV y 205 Nm de par, junto con una refinada transmisión manual de 6 velocidades.

Con la tecnología Start&Stop para una mayor eficiencia en la conducción urbana, esta nueva versión ofrece una experiencia de conducción "tradicional e intuitiva" para los clientes que valoran la simplicidad, la practicidad y el rendimiento consciente de los costes.

TRES VERSIONES: POP, ICON Y LA PRIMA

El Grande Panda se ofrece en tres versiones distintas: POP, ICON y La Prima, en todos los trenes motrices. El POP de nivel de entrada enfatiza la practicidad, con aire acondicionado manual, un cuadro de instrumentos digital optimizado de 10 pulgadas, una base para smartphone y un completo equipo de seguridad (seis airbags, asistente de mantenimiento de cambio carril, frenado de emergencia, aviso de somnolencia del conductor y sensores de estacionamiento traseros).

El ICON agrega iluminación LED completa en la parte delantera y trasera y una pantalla táctil de 10.25 pulgadas con conexión inalámbrica para smartphones. El nivel superior, La Prima ofrece llantas de aleación de 17 pulgadas, un volante forrado, salpicadero sostenible 'Bambox', una guantera superior cerrada, aire acondicionado automático, navegación incorporada y sensores de estacionamiento delanteros con cámara trasera.

Todos los acabados se ofrecen en siete tonos (blanco gelato, negro cinema, rojo passione azul acqua, amarillo limone, azul lago y bronze luna, lo que subraya el carácter lúdico y moderno del grande panda).