Fiat culmina la gama del Grande Panda con el nuevo motor Turbo 100 gasolina, desde 14.950 euros

Fiat culmina la gama del Grande Panda con la llegada del nuevo motor Turbo 100 gasolina - FIAT

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fiat ha incorporado el motor de gasolina turbo de 100 CV al Grande Panda, con el que completa la oferta multienergía de este modelo del segmento B, disponible desde 14.950 euros, y con opción tanto 100% eléctrica como con motorización térmica, pasando por una versión híbrida ligera (MHEV), por 21.235 y 17.250 euros, respectivamente.

La llegada de la motorización de gasolina turbo de 100 CV refuerza el principio de libertad de elección de Fiat. Esta mecánica destaca por su agilidad, bajo consumo y respuesta inmediata, convirtiéndose en una alternativa accesible y versátil.

Esta tecnología convive con la motorización híbrida de 48V (110 CV con cambio automático de doble embrague eDCT), que permite maniobrar y circular en modo exclusivamente eléctrico, reduciendo emisiones y consumos urbanos sin necesidad de recarga por cable.

Como punta de lanza de la sostenibilidad urbana, la variante 100% eléctrica equipa una batería de 44 kWh que otorga hasta 320 km de autonomía en ciclo combinado WLTP y 113 CV de potencia, acompañada del innovador cable de carga retráctil integrado que simplifica el uso diario.

"La llegada del motor turbo de 100 CV culmina una oferta multienergía completa pensada para que cada conductor elija la fórmula que mejor encaje con su uso del automóvil. La transición hacia una movilidad más limpia debe ser inclusiva", ha explicado Fiat.

GRAN HABITABILIDAD INTERIOR

En cuanto al diseño, el Grande Panda traslada el ADN italiano a la movilidad contemporánea. En una longitud contenida de tan solo 3,99 metros, el modelo logra optimizar cada centímetro para ofrecer una habitabilidad de referencia, un confort de marcha superior y una capacidad de maletero de hasta 412 litros.

El diseño de líneas rectas heredado del ADN del Panda original no es solo una elección estética, sino una solución de ingeniería que permite optimizar el espacio para los hombros y la cabeza en todas las plazas, permitiendo que cinco adultos viajen con total comodidad.

El salpicadero presenta un diseño ovalado inspirado en la forma de la famosa pista de pruebas de la histórica fábrica Fiat de Lingotto. En él, destaca el uso de materiales innovadores y sostenibles, como los tejidos fabricados con hilos reciclados, que aportan una textura acogedora y moderna.

La funcionalidad es protagonista gracias a los 13 litros de almacenamiento en el salpicadero, de los cuales 3 litros corresponden a un compartimento específico que recuerda al concepto "bolsillo" del Panda de los años 80, ideal para organizar los objetos personales del día a día.