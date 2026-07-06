Fiat entrega 30 vehículos eléctricos al Vaticano para avanzar en movilidad sostenible

Fiat Topolino - Fiat

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fiat proporcionará una flota específica de 30 vehículos, entre los que se incluyen el Topolino y el Tris, diseñados para cubrir las necesidades diarias de movilidad dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano, con el fin de que sean utilizados por los empleados de la Gobernación para operaciones y actividades internas, contribuyendo a una movilidad más eficiente, práctica y de bajo impacto ambiental.

La introducción de esta flota totalmente eléctrica se ajusta a la estrategia medioambiental promovida por la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, que ha puesto en marcha un programa de desarrollo de la movilidad sostenible denominado 'Conversión Ecológica 2030', destinado a reducir la huella de CO2 de su flota de vehículos.

Este proceso de descarbonización -con el objetivo de lograr una flota con cero emisiones para finales de la década- está plenamente en consonancia con la propia estrategia de Fiat, que pretende hacer que la movilidad tanto de mercancías como de personas sea cada vez más sostenible a través de sus soluciones de micromovilidad.

Los primeros 20 vehículos se entregaron en la sede de la Gobernación, en presencia de Su Excelencia el arzobispo Emilio Nappa, el abogado Giuseppe Puglisi-Alibrandi, secretario general de la Gobernación, y Olivier François, director ejecutivo de FiatT y director de Marketing de Stellantis.

Esta ceremonia fue el preludio de un acto más amplio celebrado en Roma, dedicado a toda la unidad de micromovilidad de Fiat, en el que la marca presentó su visión del futuro de la movilidad urbana compacta y su papel cada vez más importante en este segmento en rápida evolución.