Fiat Grizzly y Grizzly Fastback: los nuevos SUV de hasta 4,5 metros que ampliarán la gama de la marca en Europa

Fiat Grizzly - MIRKO RE

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiat prepara la llegada a Europa de los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback, dos modelos familiares de entre 4,4 y 4,5 metros de longitud que comparten el 85% de sus componentes, cuentan con una plataforma que permite incorporar tecnología híbrida y superan los 600 litros de capacidad de maletero en la versión Fastback.

La marca italiana ha presentado ambos vehículos en el Centro Stile de Turín, donde explicó las claves de su desarrollo. Los dos parten de la plataforma multienergía del Grande Panda, con una distancia entre ejes alargada y una carrocería adaptada para ganar espacio interior. Fiat también ha confirmado que la gama incluirá motorizaciones de gasolina, híbridas y eléctricas, aunque todavía no ha detallado las características de cada versión.

El Grizzly apuesta por una imagen robusta y volúmenes marcados, mientras que el Grizzly Fastback recurre a una silueta de estilo coupé. Pese a sus diferentes carrocerías, ambos comparten buena parte de su arquitectura y buscan responder a las necesidades de las familias. El Fastback supera los 600 litros de maletero, mientras que el habitáculo incorpora soluciones de almacenamiento con una capacidad aproximada de 25 litros.

En el interior, Fiat ha buscado elevar la percepción de calidad respecto al Grande Panda mediante nuevos materiales, una banda de tejido que recorre el salpicadero y una consola central flotante. Los colores y acabados toman como referencia distintos paisajes italianos, desde la costa hasta Roma, Cinque Terre y la Toscana.

SIN FECHAS NI DATOS COMERCIALES

Fiat no comunicó durante la presentación las fechas de lanzamiento de los Grizzly y Grizzly Fastback, sus precios, las motorizaciones concretas ni los mercados en los que se comercializarán.

La compañía sí confirmó que ambos vehículos se están evaluando con clientes de diferentes regiones, entre ellas Europa y Latinoamérica, y que la plataforma utilizada contempla la posibilidad de incorporar tecnología híbrida.