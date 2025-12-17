Ficosa supera las 30 millones de cámaras fabricadas en los últimos 11 años

Archivo - Centro tecnológico de Ficosa - FICOSA - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La multinacional automovilística Ficosa ha superado las 30 millones de cámaras fabricadas desde 2014, año en el que inició esta línea de negocio, y en el último ejercicio 2024 produjo más de 33.000 cámaras diarias, su cifra más elevada hasta la fecha, informa en un comunicado este miércoles.

El director general de tecnología de Ficosa, Josep Maria Forcadell, ha destacado que la demanda de sistemas de cámaras "sigue creciendo por su papel esencial tanto en la seguridad de los vehículos como en la conducción autónoma".

Ha asegurado que la compañía, que desarrolla y fabrica cámaras en España, China, Marruecos y Filipinas, está preparada para responder a esta necesidad con tecnología que permita "continuar construyendo una movilidad más segura, eficiente y cómoda para todos".

Para reforzar su posición en el desarrollo de Camera Monitoring Systems (CMS), la solución que sustituye los espejos retrovisores tradicionales por cámaras de alta precisión y pantallas en el interior del vehículo, Ficosa ha anunciado la expansión de su línea de negocio Mirrorless al segmento de los vehículos comerciales.

De este modo, trasladará su experiencia en sistemas de retrovisión basados en cámaras a ámbitos como el de los camiones.