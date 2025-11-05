Ford actualiza la aplicación Ford Pro Telematics Drive para reforzar la seguridad de las flotas - FORD

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ford Pro ha anunciado mejoras significativas en su aplicación Ford Pro Telematics Drive, con el objetivo de simplificar las operaciones, reforzar la seguridad de las flotas y aumentar la eficiencia operativa para sus clientes.

"Estas actualizaciones, impulsadas por la retroalimentación de los usuarios y el análisis de datos, demuestran el compromiso continuo de Ford Pro con la innovación en la gestión de flotas", ha subrayado la compañía.

Las principales novedades incluyen el análisis de conducción avanzados en dispositivos móviles, con la integración de cuatro notificaciones críticas, previamente exclusivas de la plataforma web Ford Pro Telematics, introducidas directamente en la pestaña de notificaciones de la aplicación Ford Pro Telematics Drive.

Estas funcionalidades no son meras alertas, sino herramientas estratégicas para mejorar la eficiencia y la seguridad, entre las que se incluyen notificaciones sobre exceso de velocidad (general y por encima de umbrales definidos por la empresa), tiempos de ralentí excesivos e incumplimiento del uso del cinturón de seguridad.

Estas alertas permiten a los gestores de flotas fomentar hábitos de conducción más seguros, reducir el riesgo de accidentes y multas, optimizar el consumo de combustible, disminuir las emisiones y prolongar la vida útil de los vehículos.

Por otro lado, para abordar la complejidad de identificar vehículos únicamente por el número de bastidor (VIN), la aplicación ahora prioriza detalles más reconocibles como el nombre del vehículo y la matrícula.

Además, se han implementado nuevas opciones de búsqueda que incluyen modelo, matrícula, conductor asignado y vistas de mapa personalizables.

Estas últimas actualizaciones de la aplicación Ford Pro Telematics Drive representan herramientas potentes diseñadas para hacer que la gestión de flotas sea más ágil, inteligente y rentable para los clientes de Ford Pro.

"Estas actualizaciones están orientadas a facilitar el trabajo de nuestros clientes, reforzar la seguridad de las flotas y aumentar la eficiencia operativa", ha afirmado la directora de Ford Pro Solutions en Europa, Louise Coates.