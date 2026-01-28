Ford actualiza las baterías del Explorer y del Capri con autonomías superiores a 600 kilómetros

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ford ha anunciado la introducción en el SUV Ford Explorer y en el crossover deportivo Capri, ambos 100% eléctricos, de una nueva batería y un motor eléctrico optimizado para los modelos de autonomía estándar más asequibles.

Estas mejoras están pensadas para ofrecer a los clientes con un presupuesto más reducido una mayor libertad para explorar y disfrutar de sus viajes, al aportar mayor autonomía y flexibilidad, a la vez que un aumento de la potencia y el par.

El nuevo bloque motor aumenta la autonomía hasta en 70 kilómetros en los modelos Capri y Explorer de autonomía estándar. El Explorer de autonomía estándar ofrecerá ahora hasta 620 kilómetros con una sola recarga completa, mientras que Capri superará esta cifra en su versión de 77 Kwh de batería (la más amplia del modelo).

Más allá del incremento de la autonomía, las mejoras también optimizan el rendimiento con una potencia que aumenta hasta los 190 CV, y un par motor de hasta 350 Nm. Tanto el Capri como el Explorer pueden ahora pasar de 0 a 100 km/h en 8 segundos, lo que supone una aceleración más rápida y una experiencia de conducción más dinámica.

"Al actualizar el Explorer y el Capri con la nueva tecnología de baterías LFP, estamos aumentando la autonomía y la durabilidad, al mismo tiempo que mantenemos la asequibilidad. Esta es la definición de mejora continua: utilizar innovación de vanguardia para ofrecer un producto mejor y más capaz sin concesiones", ha afirmado el director general de Ford Blue y Model e en Europa, Jon Williams.

Ford ha logrado introducir la tecnología de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) en sus nuevas unidades, lo que ofrecerá, según la marca, "una mayor durabilidad" y también permitirá a los clientes cargarla regularmente al 100% de su capacidad "sin preocuparse por su degradación".