Ford Almussafes parará la producción de vehículos seis días en septiembre, uno en motores, y siete en octubre

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Ford Almussafes ha programado seis nuevos días de parada de producción de vehículos en septiembre y uno en motores para el mismo mes, así como siete días más de parada en vehículos en octubre, dentro del mecanismo RED que tiene en vigor la factoría valenciana.

Así se ha establecido este martes, en una nueva reunión de la comisión de seguimiento del ERTE RED celebrada en la fábrica a las 15.00 horas.

En concreto, la fábrica valenciana parará la producción de vehículos los días 1, 8, 15, 22, 29 y 30 de septiembre, y el día 1 del mismo mes también habrá inactividad en motores, según ha informado el sindicato UGT. En el mes de octubre, los paros en vehículos tendrán lugar los días 1, 2, 3, 10, 13, 20 y 27.

Estas fechas de parada se suman a los paros de motores que han tenido lugar este lunes y martes, 25 y 26 de agosto, justo después del periodo de vacaciones, y que irán seguidas de una parada este miércoles 27 de agosto en la planta de vehículos.

El ERTE RED es un mecanismo laboral que se aplica en Ford Almussafes para mantener el empleo en la fábrica hasta la llegada del vehículo multienergía que se lanzará en 2027 y producirá la planta. Durante su aplicación, los trabajadores perciben el 90% de su retribución más el 100% de vacaciones, antigüedad y pagas extras.

El mecanismo RED implica un compromiso de mantenimiento del empleo durante dos años y las empresas deben presentar un plan de recualificación de sus personas trabajadoras que debe tener por objetivo la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad ante el cambio del sistema productivo.