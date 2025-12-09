Ford define su estrategia para Europa, con nuevos modelos multienergía y una mayor eficiencia de costes

Archivo - Ford - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ford ha anunciado este martes la siguiente fase de su transformación europea, reforzando su compromiso con la región tanto para clientes particulares como comerciales con una estrategia centrada en "la agilidad, la eficiencia de costes y una promesa de marca más definida".

La estrategia de Ford para Europa se basa en fortalecer su división de vehículos comerciales Ford Pro, expandir la gama de turismos Ford con nuevos vehículos distintivos y optimizar su sistema industrial para impulsar la escala y la eficiencia de costes.

De esta forma, el próximo capítulo de Ford verá una nueva ofensiva de productos impulsada por la introducción de nuevos turismos y vehículos comerciales multienergía y asequibles, diseñados para apoyar la elección del cliente en su viaje hacia la electrificación y aumentar la competitividad de la compañía en un mercado agresivo. Los nuevos vehículos mejorarán la gama de productos existente de Ford y se espera que lleguen a los concesionarios en 2028

"Como empresa estadounidense, vemos a Europa como la vanguardia en la transformación global de nuestra industria. Cómo competimos aquí, cómo innovamos, nos asociamos e invertimos, escribirá el manual para la próxima generación. Estamos comprometidos con un futuro vibrante en Europa, pero ese futuro nos exige movernos con mayor velocidad y eficiencia que nunca", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley.

En este contexto, Ford también ha anunciado este martes una alianza estratégica con Grupo Renault para ampliar la oferta de vehículos eléctricos de Ford para los clientes europeos, reforzando considerablemente la competitividad de ambas empresas en un panorama automovilístico europeo en rápida transformación.

FORD PIDE UNA CONSTRUCTIVA ALINEACIÓN DE POLÍTICAS

La estrategia de Ford para Europa está diseñada para navegar por las cambiantes regulaciones de emisiones de CO2 de Europa, proporcionando a los clientes una gama de opciones multienergía asequibles durante la transición a la electrificación.

"Necesitamos permitir que todos se beneficien de la electrificación y dejar que los clientes elijan, ya sean vehículos totalmente eléctricos o híbridos", ha apuntado el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick.

Así, Ford propone tres pasos para asegurar una transición "exitosa" como son alinear los objetivos con la realidad --lo que pasa por dar a los consumidores la opción de conducir vehículos híbridos durante más tiempo--, incentivar la transición con una infraestructura de carga que se extienda más allá de los centros urbanos ricos hacia el corazón rural y apoyar la transición en el sector de los vehículos comerciales.