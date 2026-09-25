Ford gana 69 millones de euros en España en 2025, un 70% menos, por la caída de producción de vehículos

Archivo - Logo de Ford en la entrada de la fábrica en Almussafes - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ford ha logrado un beneficio neto de 69 millones de euros en España en 2025, lo que supone una caída del 70% de sus ganancias respecto al año anterior, según los datos del Registro Mercantil a los que ha podido acceder Europa Press a través de Informa.

La facturación de Ford España alcanzó un total de 4.624 millones de euros, lo que supone un 11% menos con respecto a los ingresos de 2024. El volumen total de unidades de la marca Ford vendidos a clientes en España durante el año 2025 fue de 58.305, lo que supone un incremento del 24,11% interanual.

En Almussafes, la actividad productiva de Ford España alcanzó 98.591 vehículos, que han correspondido al modelo Kuga, lo que representa una disminución del 18,69% en comparación con el 2024. Igualmente, en la planta de baterías, se han ensamblado 83.879 baterías eléctricas, para su instalación en vehículos producidos en Almussafes (un ligero incremento del 0,5% con respecto al 2024.

"La actividad de Ford España se desarrolla en un entorno industrial, comercial y regulatorio especialmente exigente, caracterizado por una elevada competencia, una rápida evolución tecnológica, una fuerte presión sobre costes y una creciente complejidad normativa", ha subrayado la compañía.

En mayo de este año se ha confirmado oficialmente el desarrollo de un nuevo vehículo multienergía Bronco destinado a la planta de Almussafes. Está previsto que la producción en serie de este modelo comience durante el primer trimestre de 2028.

Por otro lado, Ford España ha explicado que invirtió durante el ejercicio 2025 un total de 48 millones de euros en inmovilizado que fueron financiados, en parte, con fondos procedentes de sus operaciones de producción y distribución de vehículos, recambios y componentes, habiendo generado éstas un total 48 millones de euros de caja.

CAÍDA DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN 2026

De cara a 2026, Ford ha apuntado que resulta "muy difícil" prever la evolución de la venta de vehículos, en un momento en el que la firma se encuentra "en plena transición" en España hacía el vehículo eléctrico, que tampoco termina de asentarse.

En cualquier caso, Ford estima que su volumen de vehículos eléctricos suba razonablemente. Por otro lado, ha señalado que, a pesar de la mejora en la regularización de las cadenas de suministro, no hay certeza de la manera en que las crisis geopolíticas y las incertidumbres del sector de la automoción puedan impactar en la comercialización de vehículos.

En la parte de vehículos comerciales confía en sus "sólidos planes" para mantener el liderazgo, esperando superar el volumen del año anterior. "La excelente gama de este producto y la mayor disponibilidad de versiones BEV y PHEV supuso un impulso fuerte durante la última parte del pasado año, que esperamos se mantenga durante el 2026", ha argumentado.

Por lo que respecta a la fabricación de vehículos, en 2026 se espera una reducción en comparación con la producción del año anterior, debido a que únicamente se sigue fabricando el modelo Kuga y la inestabilidad de la cadena de suministro, lo que está obligando a adaptar continuamente los planes de producción.

En cuanto a la fabricación de motores y componentes, Ford espera un 2026 "muy similar" a 2025 en términos de volumen total y producción por familia de motor.