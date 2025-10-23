Ford gana casi 2.500 millones de euros hasta septiembre, un 1,2% menos, pese a aumentar las ventas

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha logrado un beneficio neto de 2.900 millones de dólares (2.496 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, lo que supone un descenso del 1,2% frente al mismo período del año anterior, según ha informado este jueves la compañía, al cierre de la jornada bursátil en Estados Unidos.

Las ventas, sin embargo, han aumentado un 3%, hasta 141.400 millones de dólares (121.736 millones de euros). Mientras, los costes crecieron hasta 138.989 millones de dólares (119.661 millones de euros), un 4,66% más.

Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) ajustado de los nueve primeros meses del año ha sido de 5.700 millones de dólares (4.907 millones de euros), una cifra inferior en un 2,3% a la registrada por la firma automovilística hasta septiembre de 2024.

De cara al cierre del año, Ford prevé un Ebit ajustado para el año 2025 de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares (5.165 y 5.596 millones de euros); un flujo de caja libre ajustado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares (1.721 y 2.582 millones de euros) y gastos de capital de aproximadamente 9.000 millones de dólares (7.748 millones de euros).

TERCER TRIMESTRE EN POSITIVO

En lo que se refiere al tercer trimestre, las ventas de la compañía aumentaron en un 9% interanual, hasta 50.500 millones de dólares (43.477 millones de euros), mientras que el benefici o neto alcanzó 2.400 millones de dólares (2.066 millones de euros), un 1,6% más.

El flujo de caja operativo en el tercer trimestre fue de 7.400 millones de dólares (6.370 millones de euros) y el flujo de caja libre ajustado fue de 4.300 millones de dólares (3.702 millones de euros).

"Ford registró otro trimestre sólido, impulsado por nuestros increíbles productos y servicios, la durabilidad de Ford Pro y nuestro enfoque disciplinado en el costo y la calidad. Entramos en 2026 como una empresa más sólida y ágil", ha declaró el consejero delegado y presidente de la compañía, Jim Farley.

Asimismo, Ford ha anunciado este jueves planes para crear hasta 10.00 empleos para aumentar el volumen de producción de la Serie F, recuperar las pérdidas causadas por el incendio de Novelis y satisfacer la fuerte demanda de los clientes.

La compañía también ha declarado que el dividendo regular del cuarto trimestre será de 0,15 dólares (0,13 euros) y se pagará a los accionistas el próximo 1 de diciembre.