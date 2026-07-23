Ford y Geely se alían en una joint venture que elevará la producción de la fábrica de Almussafes a cinco vehículos

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y el vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young, en la fábrica de Ford Almussafes - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALENCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ford ha anunciado este jueves un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes (Valencia) a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

Como resultado de esta "alianza estratégica", la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027, dependiendo de las aprobaciones regulatorias. La joint venture, junto a las instalaciones y el personal, serán propiedad en un 66 % de Ford y en un 34 % de Geely.

"Un equipo, dos marcas, cinco productos", han resumido el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y el vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young, en un acto en la fábrica valenciana, a la que han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

CINCO VEHÍCULOS A PARTIR DE 2028

La fábrica de Ford en Almussafes producirá cinco vehículos a partir de 2028: en concreto, Ford ha detallado que la producción del Kuga continuará en Valencia de manera interrumpida, mientras Valencia produce un nuevo miembro de la familia Bronco, un SUV que empezará a producirse en 2028. A ello se sumará un nuev vehículo crossover multienergía que llegará en 2028.

Los modelos de Geely serán dos SUV eléctricos fabricados bajo esta empresa conjunta (joint venture) que saldrán de la línea de producción en 2028.

"NECESITAREMOS MÁS TRABAJADORES"

"El objetivo es llevar a la fábrica a su capacidad plena", ha señalado el presidente de Ford Europa. La planta tiene un potencial anual de producción de 500.000 vehículos. Aunque la multinacional estadounidense no comparte todavía cifras sobre el incremento de trabajadores, "la idea es que para aprovechar la planta necesitaremos más trabajadores, eso sin duda", ha planteado. "Se trata de crear una comunidad en Valencia, vamos a convertirla en un emblema de la transformación automovilística en Europa", ha añadido Baumbick.

El responsable de Geely ha apuntado que esta alianza es "un compromiso a largo plazo" en el que la firma quiere "aprovechar al máximo las capacidades locales" que hay en Valencia, por lo que "no traeremos mano de obra china", ha aclarado.

Los directivos han explicado que esta alianza estratégica busca alcanzar "mayores niveles de eficiencia", maximizar la capacidad productiva de la fábrica, abaratar los costes de producción y mejorar la competitividad de ambas firmas en un entorno global cada vez más exigente, al tiempo que se refuerza la economía local valenciana.

De este manera, según Ford, la joint venture transformará la fábrica de Almussafes, que ya es una de las más productivas y avanzadas de Europa, en una factoría compartida de alta tecnología.

El presidente de Ford Europa ha resaltado que esta alianza estratégica llega en el 50 aniversadio de la fábrica de Almussafes. "Fuimos una de las primeras marcas que vieron el potencial de Valencia", y el objetivo, ha asegurado, es seguir aquí "los próximos 50 años". "La combinación de Ford y Geely garantiza la siguiente generación de vehículos para la planta de Almussafes", ha asegurado.

Además, Jim Baumbick ha afirmado que la compañía sigue "la premisa de servir a los clientes y conseguir emisiones cero netas". "Necesitamos una reforma regulatoria que dé mayor flexibilidad para que más personas puedan cubrir más kilómetros con vehículos eléctricos" a nivel europeo, ha reivindicado. Por otra parte, ha puesto en valor la "clase maestra de colaboración" con los gobiernos a la hora de preparar "el plan para invertir en los trabajadores en Valencia y formarlos".

Por su parte, desde Geely, ha explicado que ambas empresas tiene "una historia de respeto mutuo y confianza que abarca más de una década", y que esta joint venture "no es solo un acuerdo de fabricación, "es la estructura esencial de nuestro viaje compartido en Europa".

Además, ha subrayado que la firma china tiene "firmes raíces en el continente". Aprovechando "la herencia de fabricación de clase mundial de Almussafes, redoblamos nuestra apuesta por la excelencia europea". "Estamos aquí para invertir en talento local, reforzar las cadenas de suministro locales y trabajar de la mano de nuestros socios para buscar soluciones que están pidiendo los clientes europeos".