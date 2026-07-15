Ford introduce la inteligencia artificial generativa en Europa para mejorar su gestión de flotas

Ford introduce la inteligencia artificial en Europa para su gestión de flotas - FORD

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ford Pro ha anunciado hoy el lanzamiento en Europa de Ford Pro AI, el asistente virtual inteligente basado en Inteligencia Artificial (IA) generativa de la compañía norteamericana y diseñado para transformar por completo la gestión de flotas comerciales.

El nuevo sistema busca elminar la necesidad de navegar por múltiples pantallas, aplicar filtros complejos o exportar datos a Excel por medio del uso de un "lenguaje natural, convirtiendo flujos masivos de telemetría en decisiones de negocio inmediatas".

EL FIN DE LA BUROCRACIA

Los gestores de flotas operan en un entorno saturado de información, pero acceder a ella de forma rápida se ha convertido en una barrera diaria. Las investigaciones de Ford Pro revelan que las tareas administrativas rutinarias consumen hasta 23 horas a la semana y ahora se podrían reducir considerablemente evitando pérdidas de tiempo, un menor esfuerzo para los gestores o mejorar los mantenimientos preventivos de los vehículos.

El asistente se construye utilizando datos de máxima fidelidad obtenidos directamente de los módems integrados de fábrica de los vehículos Ford, garantizando una precisión que las plataformas externas de telemática no pueden igualar.

La inteligencia artificial generativa de Ford Pro traduce estos datos de telemetría no estructurados en planes de acción, eliminando las suposiciones y ofreciendo un diagnóstico preciso de cada luz de aviso del salpicadero junto con la solución para resolverla.