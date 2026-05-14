Ford plantea a los sindicatos una comisión negociadora para renovar el acuerdo por la electrificación en Almussafes

Archivo - Un trabajador en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford ha planteado este jueves en una comisión consultiva con los sindicatos de la fábrica de Almussafes (Valencia) la constitución de una comisión negociadora la próxima semana con el objetivo de renovar el acuerdo por la electrificación firmado en 2022, que a su vez permitió alcanzar el Mecanismo RED del ERTE, según ha informado el sindicato mayoritario, UGT.

Desde esta organización han valorado "de forma positiva" la iniciativa, dado que supone "hablar del futuro de los próximos años de la fábrica", lo que a su vez permitirá "despejar muchas incógnitas". Además, UGT Ford ha detallado también que celebrará una asamblea de afiliados el próximo 1 de junio.

Por su parte, desde STM Intersindical han apuntado que la reunión de la comisión consultiva ha sido "bastante corta" y en ella les han explicado la voluntad de la compañía de impulsar "un nuevo acuerdo de cara al futuro", dado que dan "por supuesto" que el de electrificación "ha sido muy positivo y ha conseguido que, de cara a la dirección, una posición muy competitiva", aunque ha matizado que la perspectiva de la plantilla "no es la misma".

En base al acuerdo de 2022, ha indicado que les han expuesto que ahora "es momento de renegociar un nuevo acuerdo para establecer un marco nuevo que nos dé una estabilidad y un futuro para los nuevos vehículos que vendrán y que sigamos con un futuro optimista".

Por ello, ha informado de que se ha constituido la comisión para que la próxima semana empiece "una nueva negociación para un nuevo acuerdo", pero ha apuntado que no se ha producido "ninguna noticia estrella" ni sobre plantilla ni otras cuestiones como la posibilidad de la llegada de un fabricante nuevo a la factoría.

VISITA DEL PRESIDENTE DE FORD EUROPA Y CONVERSACIONES CON GEELY

Todo ello se produce semanas después de que el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, visitara la fábrica valenciana y asegurara que esta planta desempeñará un "papel fundamental en la transformación" de la compañía en el continente, según informó en su día UGT, y de que en febrero se conociera que la firma del óvalo había mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de Almussafes.

El sindicato mayoritario avanzó entonces, tras reunirse con el directivo --que fue nombrado nuevo presidente de la compañía en Europa en noviembre del año pasado--, la puesta en marcha de los equipos que supervisarán las tareas de lanzamiento del futuro modelo multienergía, que conllevará "una reducción en el número de personas gestionadas diariamente bajo el ERTE".

Tras el encuentro, UGT concluyó que "las cosas progresan bien" y citó palabras del propio presidente de Ford Europa: "Veo a Valencia desempeñando un papel fundamental en la transformación de Ford Europa".

UGT subrayó que "el compromiso que representó el acuerdo por la electrificación firmado en 2022 --que a su vez permitió alcanzar el Mecanismo RED del ERTE-- se está materializando con el lanzamiento del nuevo vehículo Ford multienergía, que permitirá la recuperación de la actividad de la fábrica a medio y largo plazo".

Según la organización sindical, el primero de esos resultados será la puesta en marcha de los equipos que supervisarán las tareas de lanzamiento del futuro modelo multienergía. El sindicato explicó que "en breve" alcanzarán un acuerdo para regular estas funciones emergentes, que se regirán a través de los Planes de Desarrollo de Carrera (PDC), "aportando certidumbre para los próximos años".

Con todo, el sindicato mayoritario ya trasladó "un mensaje de optimismo y de gratitud a las administraciones y a la sociedad", al tiempo que afirmó que los compromisos alcanzados entre UGT y Ford "se están cumpliendo, tarden más o menos tiempo".

NUEVO VEHÍCULO MULTIENERGÍA

Han pasado dos años desde que Ford anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía que se lanzaría en 2027 y permitiría asegurar la carga de trabajo en Almussafes. En aquel momento, la firma del óvalo cifró la producción en 300.000 unidades anuales.

La planta valenciana solo produce el Ford Kuga desde 2024 y ha encadenado en los últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de este vehículo. Actualmente tiene en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024, para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

El pasado mes de diciembre, Ford anunció la siguiente fase de su transformación europea y afirmó que la planta valenciana de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa", indicó la compañía.

En este contexto, en febrero trascendió que Ford ha mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes.