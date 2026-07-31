Forvia mejora un 1,6% su beneficio operativo en el primer semestre y confirma sus previsiones

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Forvia obtuvo un beneficio neto atribuido de 3 millones de euros, frente a las pérdidas de 269 millones registradas en el primer semestre de 2025. La mejora respondió, entre otros factores, a la reducción de los costes de reestructuración y financieros, así como a la ausencia del deterioro extraordinario contabilizado el año pasado por la participación en Symbio tras la salida de Stellantis del negocio del hidrógeno, según ha manifestado la compañía este viernes.

Igualmente, alcanzó un beneficio operativo de 632 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior, pese a la caída de la producción mundial de automóviles y al descenso de su facturación.

El proveedor francés de componentes para automoción registró unas ventas de 10.509 millones de euros entre enero y junio, un 4,3% menos que un año antes, en un contexto en el que la producción mundial de vehículos ligeros cayó un 1%.

La compañía ha explicado que superó la evolución del mercado en Europa y América, donde las ventas crecieron un 0,4% y un 4,4%, respectivamente, aunque este comportamiento no logró compensar la fuerte caída registrada en China, donde la facturación descendió un 19,3% por un 'mix' de clientes desfavorable.

El margen operativo mejoró tres décimas, hasta el 6% de las ventas, impulsado por las iniciativas de reducción de costes y una mayor eficiencia industrail.

En el plano financiero, Forvia elevó un 18,8% el flujo de caja neto, hasta los 432 millones de euros, mientras que el margen de caja aumentó hasta el 4,1% de las ventas.

La compañía señaló además que continúa avanzando en la venta de su división 'Interiors' al fondo Apollo, una operación cuya culminación está prevista para el cuarto trimestre de este año una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pendientes. Tras el cierre de la transacción, Forvia espera reducir su deuda neta en al menos 1.000 millones de euros y reforzar su flexibilidad financiera.

Asimismo, Forvia ha anunciado que está reforzando determinadas actividades vinculadas al sector de la defensa aprovechando la experiencia tecnológica de Hella en sensores, iluminación, actuadores y gestión energética.

De cara al conjunto del ejercicio, el grupo confirmó sus previsiones y mantiene el objetivo de alcanzar unas ventas de entre 20.000 y 21.000 millones de euros a tipos de cambio constantes, un margen operativo de entre el 6% y el 6,5% y una generación de caja neta equivalente al menos al 3% de la facturación.