Free Now integra en su app los servicios de car sharing de Share Now en Europa

Archivo - Taxis Free Now. - Free Now - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Free Now, plataforma líder de movilidad en Europa, y Share Now, líder del mercado europeo y pionero en el uso de coches compartidos, han firmado un acuerdo para integrar en la app de la plataforma de Free Now los coches de Share Now.

La integración técnica se llevará a cabo a partir de finales de julio, que será cuando los usuarios de Francia, Alemania, España e Italia podrán reservar sus viajes en coche compartido de forma flexible y segura a través de la aplicación Free Now.

Los usuarios de Alemania, concretamente de Frankfurt y Stuttgart, serán los primeros que podrán disfrutar de la integración, mientras que en el resto de países se irá realizando a lo largo del verano.

Con este acuerdo, ambas compañías refuerzan su posicionamiento en el mercado. Free Now mantiene su posición como plataforma agregadora líder de servicios de movilidad, aumentando el número de vehículos que ofrece a través de la app, desde automóviles con motores eléctricos como de combustión, a motos eléctricas, patinetes eléctricos, taxis y coches compartidos, a más de 50 millones de usuarios en una única aplicación. De este modo, se convierte en la plataforma con más vehículos para reservar de Europa.

Por su parte, Share Now amplía su alcance a más usuarios gracias a la integración, destacando como líder del mercado europeo con presencia en 16 ciudades europeas, con alrededor de 11.000 vehículos, de los cuales 2.900 son eléctricos, y más de tres millones de usuarios, que ya utilizan su servicio.

Olivier Reppert, CEO de Share Now, afirma que es un gran paso para la compañía y que "compartir coche se ha convertido en una parte integral

de la movilidad urbana actual que ofrece a las personas la flexibilidad y la fiabilidad que necesitan para moverse en entornos urbanos. Cada usuario puede elegir la opción de movilidad que más se ajuste a sus preferencias. Por ello, estamos impacientes por poner en marcha esta alianza con Free Now y todas aquellas que están por venir".

Por su parte, Marc Berg, CEO de Free Now asegura que está muy orgulloso de "poder ofrecer a los usuarios de la aplicación Free Now la mayor variedad posible de vehículos. Las personas demandan cada vez más flexibilidad para viajar, una necesidad que ha aumentado incluso después de que se levantaran la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia y que se verá satisfecha gracias a este acuerdo con Share Now".