La frenada de emergencia y el control crucero adaptativo, los ADAS clave para la vuelta de vacaciones. - OMODA & JAECOO

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de origen asiático, Omoda & Jaecoo, destaca la frenada de emergencia y el control crucero adaptativo como los principales sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) para viajar en esta última semana de agosto.

En uno de los momentos del año con mayor volumen de desplazamientos por carretera, la seguridad se convierte en una prioridad absoluta y para ello, los asistentes de conducción cada vez son más necesarios en desplazamientos largos. Gracias a una combinación de sensores, cámaras, radar y algoritmos inteligentes, los vehículos de Omoda & Jaecoo actúan en tiempo real para anticiparse a cualquier posible accidente, resalta la marca.

Entre su paquete tecnológico --uno de los más desarrollados del mercado--, Omoda & Jaecoo destaca los asistentes como la frenada autómatica y el control adaptativo como los más necesarios en este periodo del año, ya que permiten aplicar automáticamente un frenazo para evitar un impacto o reducir su gravedad y mantener la velocidad establecida por el conductor ajustando automáticamente la aceleración y el frenado según las condiciones de la carretera, respectivamente.

Asimismo, otra funciones que considera imprescindibles son el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de tráfico cruzado y el detector de ángulo muerto que permiten en carretera supervisar la posición en la vía, alertar con sistemas visuales una posible colisión en zonas de poca visibilidad y también situación de puntos ciegos, en su respectivo orden.

Todos los Omoda & Jaecoo que circulan en España disponen de estos y otros sistemas de ayuda a la conducción. Para la marca asiática, estos elementos tecnológicos no solo ayudan a prevenir accidentes, "sino que también reducen el estrés del conductor, optimizan la respuesta ante imprevistos y crean un entorno de conducción más cómodo, eficiente y confiable".