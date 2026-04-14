La Fundación Abertis lanza una campaña que advierte sobre el peligro de la somnolencia al volante

1077877.1.260.149.20260414184854 Navarro (DGT), convencido de que España bajará la tasa de alcohol al volante: "Caerá como fruta madura" - FUNDACIÓN ABERTIS

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Abertis ha lanzado este martes 'Hola, soy Juan y te invito a un café', una nueva campaña creada para concienciar sobre el impacto de la somnolencia al volante, una de las principales causas de siniestros en carretera.

Inspirada en hechos reales, la pieza audiovisual muestra la historia de Juan. Acostumbrado a conducir por todo tipo de carreteras durante años por motivos laborales, un día Juan tiene un accidente que casi le cuesta la vida y le ha dejado en una silla de por vida.

Sin embargo, eso no es lo peor. Juan se llevó por delante a unos operarios que trabajaban en la carretera, uno de ellos murió. "Ese es un peso que llevará conmigo en resto de mi vida", asegura Juan en la campaña.

"Esta historia es dura, pero si ayuda a que solo una persona salve su vida, habrá merecido la pena", explica el protagonista de esta iniciativa de seguridad vial, que manda un mensaje claro sobre la importancia de prestar atención a las señales de fatiga, cansancio o sueño, detenerse y descansar.

De este modo, Juan interpela al espectador: "Siempre piensas que a ti no te va a pasar nada, que controlas, que los accidentes les ocurren a otros. Pero no, no es así. A ti también te puede pasar".

La campaña ha sido desarrollada en colaboración con Autopistas, filial de Abertis en España, y la Dirección General de Tráfico (DGT), Repsol, AdSalutem Instituto del Sueño y el Instituto Guttmann.

En la presentación de la campaña, la presidenta de la Fundación Abertis, Elena Salgado, ha advertido de que "la somnolencia es un enemigo silencioso que puede aparecer en cualquier desplazamiento".

Asimismo, Salgado ha apuntado que la falta de descanso al volante tiene efectos comparables a los del consumo de alcohol y que hay estudios que demuestran que conducir tras dormir menos de cinco horas deteriora gravemente la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones, hasta alcanzar niveles de afectación similares a una alcoholemia de entre 0,05 y 0,08, el límite legal en muchos países.

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha asegurado que en 2025 el 7% de las muertes en siniestros viales en España estuvieron relacionadas con la somnolencia y la fatiga. Navarro ha destacado el perfil de la víctima: conductor que viaja solo, de madrugada o después de comer. Además, ha agregado que la edad "empeora" la situación.

"En España se vive bien y se duerme mal. La somnolencia es un problema de salud pública que afecta de forma muy directa a la seguridad vial y que está muy relacionado con nuestros horarios", ha manifestado el director de la DGT, que ha señalado que los españoles duermen un 10% menos que en Europa.

En este sentido, Navarro ha puesto el foco en las televisiones y el inicio del 'prime time' a las 23.00 horas, cuando "en Europa a las 22.30 horas están todos durmiendo". Igualmente, el director ha criticado que los españoles sean "campeones de Europea en consumo de benzodiacepinas". Así, ha defendido la concienciación y la "autoresponsabilidad" del ciudadano ante un problema que hay que abordar.

Para clausurar el evento, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, ha apostado por la concienciación y la educación frente a un riesgo "identificable" y "evitable", que puede afectar a cualquiera.