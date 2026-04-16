La gama SUV de Peugeot se afianza en España con diseño, eficiencia y tecnología y desde 21.600 euros - PEUGEOT

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gama SUV de Peugeot se consolida como uno de los referentes del mercado español gracias a su combinación "de diseño, eficiencia y elevado nivel de equipamiento", según destaca la marca, que afirma que sus modelos de esta gama están disponibles desde 21.600 euros al contado o desde 19.900 euros financiando a través de Stellantis Financial Services.

La oferta está compuesta por los modelos 2008, 3008 y 5008, con motorizaciones Hybrid, Plug-In Hybrid y 100% eléctricas. En un contexto en el que los usuarios demandan vehículos versátiles capaces de combinar confort, seguridad y capacidad de carga, los SUV de la marca del león destacan por ofrecer "amplios interiores, configuraciones de hasta siete plazas y tecnologías avanzadas de ayuda a la conducción", según Peugeot.

Uno de los pilares de esta gama es el Peugeot 2008, fabricado en el centro de Stellantis en Vigo, que recientemente ha superado el millón de unidades producidas y cuya gama parte desde 21.600 euros al contado.

Este SUV compacto del segmento B-SUV destaca por su eficiencia multienergía, con versiones híbridas que reducen el consumo hasta 4,9 l/100 km (desde 23.680 euros) y una variante eléctrica E-2008 con hasta 406 kilómetros de autonomía, cuyo precio parte desde los 33.460 euros.

PEUGEOT 3008

Por su parte, el Peugeot 3008 refuerza su posicionamiento con una silueta SUV fastback. Su gama mecánica incluye versiones híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

En la base de la oferta, el Peugeot 3008 Hybrid de 145 CV ofrece etiqueta ECO y un consumo de 5,5 l/100 km de media, con la posibilidad de circular en modo eléctrico en trayectos urbanos gracias a la recarga automática de la batería durante las deceleraciones. Esta versión cuenta con un precio disponible en España desde 31.580 euros.

En cambio, la configuración 100% eléctrica, E-3008, dispone de una autonomía de hasta 526 kilómetros, así como la versión Plug-In Hybrid de 225 CV, que permite recorrer hasta 97 kilómetros en modo eléctrico.

PEUGEOT 5008

Finalmente, el Peugeot 5008 se posiciona como la alternativa para quienes priorizan el espacio y la versatilidad, con configuraciones de cinco o siete plazas y un maletero de hasta 916 litros. Su versión eléctrica E-5008 Long Range alcanza hasta 504 kilómetros de autonomía (a partir de 48.300 euros), mientras que la variante híbrida enchufable ofrece hasta 91 kilómetros en modo eléctrico (a la venta desde 46.680 euros).

Toda la gama SUV de Peugeot se beneficia además del programa Peugeot Care, con hasta ocho años de garantía, reforzando así la apuesta de la marca por la fiabilidad, la electrificación y la movilidad sostenible.