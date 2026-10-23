Archivo - Ganvam traslada a Industria una propuesta para el RD de Talleres y adaptar la normativa a la actualidad - GANVAM - Archivo

La patronal también pide equiparar las obligaciones de los boxes y los talleres móviles a las de los talleres para frenar el intrusismo MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) ha trasladado al Ministerio de Industria una propuesta para actualizar el Real Decreto 1457/1986, que regula la actividad de los talleres de reparación de vehículos, con el objetivo de combatir el intrusismo y la competencia desleal, reforzar la seguridad vial y adaptar la normativa a los cambios tecnológicos y medioambientales del sector.

El presidente de Ganvam, Jaime Barea, se ha reunido este viernes con representantes del departamento ministerial para presentar un documento técnico que recoge trece bloques de mejora de una normativa aprobada hace cuatro décadas y que, según la patronal, ha quedado desfasada ante la expansión del vehículo eléctrico, las nuevas exigencias en la gestión de residuos y la digitalización de las relaciones comerciales.

"El Real Decreto de Talleres se concibió para una realidad industrial que poco tiene que ver con la actual", ha señalado Barea, quien ha defendido la necesidad de actualizar el marco regulatorio para proporcionar seguridad jurídica, proteger a los consumidores y combatir las actividades que operan al margen de la ley.

La presentación de las propuestas se produce en un contexto marcado por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Ante esta situación, Ganvam defiende que la coyuntura electoral no debe paralizar ni alterar los plazos de la reforma, siempre que los equipos técnicos de Industria puedan continuar trabajando en el borrador normativo con las aportaciones de asociaciones, talleres y consumidores.

"Una reforma de esta trascendencia, que el sector lleva años demandando, no puede quedar archivada por una coyuntura electoral", ha mantenido Barea, quien ha añadido que el trabajo técnico puede continuar durante la campaña electoral.

MÁS CONTROL SOBRE LOS BOXES Y LOS TALLERES MÓVILES

Uno de los principales ejes de la propuesta es la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal. En este sentido, Ganvam plantea someter los boxes de reparación a las mismas obligaciones que los talleres en materia de seguridad industrial, gestión de residuos, prevención de riesgos laborales, cumplimiento tributario y de la Seguridad Social, así como protección de los derechos de los consumidores.

La organización advierte de que estas instalaciones pueden facilitar reparaciones realizadas sin los conocimientos técnicos necesarios o con piezas inadecuadas, además de favorecer que profesionales presten servicios a terceros sin estar dados de alta en la actividad.

Asimismo, la patronal propone limitar las intervenciones de los talleres móviles fuera de sus establecimientos, de manera que no puedan realizar reparaciones que impliquen la sustitución de piezas, elementos o conjuntos, salvo en las operaciones de auxilio en carretera previstas por la normativa o en supuestos de urgente necesidad.

Ganvam considera que estas actuaciones pueden desarrollarse en espacios que no reúnen las condiciones exigidas por la regulación aplicable a los talleres.

GARANTÍAS Y REUTILIZACIÓN DE PIEZAS

La reforma planteada también aborda el uso de piezas recuperadas y la seguridad jurídica en las garantías de reparación. En materia de economía circular, la asociación considera que la regulación actual sobre la utilización de componentes usados debe adaptarse al Reglamento europeo 2026/1738 sobre circularidad de los vehículos.

Según la patronal, esta normativa impulsa la reutilización, la remanufacturación y el reacondicionamiento de piezas, al tiempo que excluye determinados elementos, como los airbags, los cinturones de seguridad, los asientos y los sistemas de postratamiento de emisiones y de bloqueo de la dirección y el arranque.

En cuanto a las garantías, Ganvam reclama clarificar la interpretación del Real Decreto, que establece una cobertura de tres meses o 2.000 kilómetros para las reparaciones, salvo que las piezas incorporadas dispongan de un plazo superior.

La asociación sostiene que esta salvedad puede generar incertidumbre sobre la responsabilidad del taller durante periodos más largos por componentes cuya garantía del fabricante suele ser de uno o dos años. Por ello, propone eliminarla o limitarla a los casos en los que el taller esté legalmente obligado a responder durante un plazo superior.

En materia de residuos, la patronal plantea sustituir la obligación de entregar al cliente las piezas sustituidas por su entrega a un gestor autorizado, en línea con la Ley 7/2022 de residuos, que considera al taller productor y poseedor de estos materiales.

DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS EXIGENCIAS TÉCNICAS

Entre las medidas incluidas en el documento figura también la incorporación de la figura del responsable técnico de taller para afrontar los retos derivados de la electrificación del parque automovilístico y la generalización de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Ganvam propone, además, tipificar como infracción grave la manipulación fraudulenta del kilometraje o del software de los vehículos, crear una especialidad para la reparación de vehículos de movilidad personal y reconocer el derecho de los talleres a rechazar piezas aportadas por los clientes cuando existan motivos de seguridad o responsabilidad.