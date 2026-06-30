Gasib entra en el capital de BeGas para acelerar la descarbonización en el transporte profesional

Un camión propulsado por autogás - GASIB

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gasib, compañía especializada en comercializar soluciones de productos de gas licuado (GLP) en España y Portugal, ha formalizado su entrada en el capital de la empresa tecnológica española BeGas, dedicada al desarrollo y fabricación de motores de combustión propulsados al 100% por autogás o bioautogás.

La operación se enmarca en la ampliación de capital de BeGas por importe de 25,8 millones de euros, la mayor ejecutada por la compañía hasta la fecha, y en la que también ha participado, junto a otros fondos industriales, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) a través de su fondo Innvierte. Gasib se convierte así en el tercer máximo accionista.

El respaldo de Gasib ha contribuido además a que BeGas haya sido reconocida por el CDTI como empresa estratégica, una distinción que hasta la fecha solo han obtenido seis compañías en España.

Además de la entrada en el accionariado, ambas compañías han llegado a un acuerdo de oferta comercial conjunta dirigida a operadores profesionales con flotas de vehículos de transporte ligero y pesado, y diseñada para acelerar la adopción de soluciones de menor huella ambiental en el transporte profesional.

Según ha explicado el consejero delegado de Gasib, Filipe Henriques, la entrada en BeGas supone "un paso estratégico" en su hoja de ruta para impulsar el autogás en el transporte profesional. "No solo invertimos en innovación industrial desarrollada en España, sino que articulamos una propuesta integral de tecnología homologada, vehículos disponibles y suministro garantizado que permite descarbonizar de forma inmediata y competitiva las flotas", ha afirmado.

La tecnología de inyección de gas en fase líquida desarrollada por BeGas alcanza su máxima eficiencia cuando utiliza un combustible con contenido de propano entre el 85 y 100%. En este contexto, Gasib garantizará el suministro de autogás o bioautogás con dicha composición, asegurando así el rendimiento esperado de los motores y facilitando su despliegue en condiciones reales de operación.

El acuerdo contempla una oferta conjunta dirigida a clientes que realicen el repostaje de autogás o bioautogás mediante 'suministro en base', es decir, directamente en sus propias instalaciones. Para ello, Gasib instalará y pondrá a disposición el depósito necesario. La oferta a clientes incluye también la opción de remotorizar vehículos con motores BeGas o adquirir vehículos nuevos de la marca Herko, empresa fabricante de camiones 100% GLP/bio-GLP creada por BeGas.

Este nuevo acuerdo se integra dentro de la estrategia de Gasib para posicionar el autogás como palanca para descarbonizar la movilidad profesional y la logística urbana. El transporte por carretera, y en particular el transporte pesado, representa uno de los mayores retos en materia de descarbonización.