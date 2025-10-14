Geely eleva un 28% sus ventas en el tercer trimestre y supera por primera vez el millón de entregas

Archivo - Las ventas del grupo Geely crecen un 28% en el tercer trimestre hasta llegar al millón de entregas. - GEELY - Archivo

Todas las marcas del grupo totalizaron 2,95 millones de matriculaciones hasta septiembre, un 29% más

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de origen chino Zhejiang Geely Holding Group alcanzó unas ventas mundiales de 1,02 millones en el tercer trimestre de 2025 entre todas sus marcas (Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Proton, Lotus, Smart, Radar, LEVC y Farizon), lo que supone un aumento del 28% respecto al mismo periodo del año anterior.

"El tercer trimestre de 2025 marca un hito para Geely Holding, ya que es la primera vez que el grupo registra ventas trimestrales superiores a un millón de unidades. El crecimiento se mantiene sólido, impulsado por el fuerte impulso en las ventas de vehículos electrificados", ha destacado la compañía en un comunicado.

Entre las ventas agregadas del tercer trimestre del grupo, las ventas de vehículos electrificados (eléctricos, híbridos e híbridos enchufables) alcanzaron las 588.110 unidades, lo que supone un crecimiento del 59% y representa el 58% de las ventas trimestrales.

En los primeros nueve meses del año, todas las marcas del grupo han totalizado 2,95 millones de matriculaciones que suponen un repunte del 29% sobre el año pasado. De este total, el 54% de sus ventas (1,59 millones) han sido de modelos electrificados (EV, HEV y PHEV), logrando así un crecimiento del 68% en sus ventas en este tipo de modelos sobre 2024.

GEELY AUTO ALCANZA MÁS DE 2 MILLONES DE VENTAS

El holding Geely Auto, que incluye participaciones en Zeekr Group (incluidas las marcas Zeekr y Lynk & Co), anotó hasta el mes de septiembre unas ventas de 2,1 millones de unidades, con un auge interanual de aproximadamente el 46%. Las ventas de vehículos electrificados entre estas marcan alcanzaron 1,16 millones de comercializaciones, logrando así un repunte del doble de entregas sobre 2024 (+114%) y representando el 53,8% del total de la compañía.

Volvo Cars, su otro puntal de ventas, facturó 514.294 vehículos en todo el mundo en los primeros nueve meses de 2025, de los cuales 227.317 fueron electrificados, lo que representa el 44% del total de la marca.

Polestar, la compañía norteamericana de venta de vehículos íntegramente eléctricos, vendió 44.482 vehículos en los primeros nueve meses de 2025, un aumento interanual del 36,5%.

Por último, en el segmento de vehículos comerciales, la marca Farizon dedicada a la venta de furgonetas electrificadas, registró ventas de 107.257 unidades en los primeros nueve meses de 2025, un aumento interanual del 49,5%. Desde septiembre, la marca innova en la comercialización de su tecnología de movilidad eléctrica híbrida de metanol con el lanzamiento del primer barco fluvial híbrido de metanol del mundo.