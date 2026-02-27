Geely empieza a firmar sus primeros acuerdos con concesionarios para arrancar sus ventas en España

Geely Auto - GEELY

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca china Geely Auto, perteneciente al mismo grupo, ya ha comenzado a firmar sus primeros acuerdos con concesionarios en España, sentando las bases para su entrada en el mercado antes del lanzamiento oficial del vehículo, prevista para este primer semestre del año.

La oferta comercial de Geely Auto en España contará con una gama inicial formada por los modelos Geely E5 y Geely Starray EM-i. De forma paralela al despliegue de su oferta de producto, Geely Auto España está desarrollando una red de concesionarios de ámbito nacional.

La nueva marca de coches china configurará su propia red de distribución y postventa en España (prevé tener hasta 50 concesionarios operativos a finales de 2026).

Este despliegue se realizará de manera progresiva, "apoyado en socios con amplia experiencia y un profundo conocimiento del mercado local, con el objetivo de garantizar un alto nivel de atención comercial y un servicio posventa alineado con el posicionamiento de la marca", según ha explicado la compañía.

La compañía ya tiene presencia en algunos mercados europeos como Reino Unido o Grecia y está detrás de otras firmas de origen europeo como Volvo, dentro de un grupo que está conformado por hasta seis marcas más como Lynk & Co, Polestar, Proton Cars, Lotus y Farizon.

"España ocupa una posición destacada dentro de la estrategia de crecimiento de Geely Auto en Europa. Se trata de un mercado que ha demostrado una gran receptividad hacia nuevas marcas y propuestas de movilidad. Con el respaldo de una red de concesionarios sólida, afrontamos esta nueva etapa con confianza y una clara vocación de crecimiento a largo plazo" ha señalado el director general de Geely Auto Spain, Li Lei.

UN MODELO ELÉCTRICO Y OTRO HÍBRIDO PARA CONQUISTAR AL CLIENTE ESPAÑOL

Entrando en la oferta comercial de Geely para España, el Geely E5 es un SUV eléctrico de tamaño medio que desarrolla una potencia de 160 kW (218 CV) y ofrece una autonomía máxima de hasta 475 kilómetros (WLTP). Incorpora la batería Short Blade Battery, desarrollada internamente y disponible en dos capacidades, 60,22 kWh y 68,79 kWh, diseñada para combinar alta densidad energética, durabilidad y seguridad.

Su capacidad de carga rápida permite recuperar del 30% al 80% de la batería en solo 20 minutos, facilitando el uso diario y contribuyendo a una reducción de las emisiones operativas.

Por su parte, el Geely Starray EM-i es el modelo híbrido enchufable impulsado por la tecnología híbrida EM-i de Geely Auto, desarrollada para ofrecer una transición eficiente y flexible hacia la movilidad electrificada.

Con una potencia combinada de 262 CV, el sistema integra un motor de combustión de alta eficiencia desarrollado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely Group y Renault Group con sede en España, junto a un motor eléctrico de 160 kW y dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh.

Esta configuración permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 943 kilómetros (WLTP), equilibrando eficiencia, prestaciones y versatilidad en el uso diario.

Ambos modelos han sido desarrollados sobre la base de Geely Auto Technology y ofrecen completos niveles de equipamiento, conectividad avanzada y sistemas de asistencia a la conducción.