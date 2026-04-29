Geely gana 521 millones hasta marzo, un 27% menos, por la caída de las ventas de coches en China

Archivo - Logo Geely - GEELY - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Geely ha recortado su beneficio neto un 27% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 4.166 millones de yuanes (521 millones de euros), según ha informado la compañía automovilística china este miércoles.

La firma ha atribuido esta caída principalmente al diferente impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, su resultado se ha visto afectado por la caída de las ventas en el mercado automovilístico chino, que se ha debilitado tras la reducción de los subsidios gubernamentales.

El voolumen total de ventas fue de 709.358 unidades, lo que representa un incremento interanual del 1%, gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones y a una mayor contribución de los productos de alto valor.

En este contexto, los ingresos del Grupo durante el periodo aumentaron un 15% interanual, superando el crecimiento del volumen de ventas, hasta alcanzar 83.776 millones de yuanes (10.475 millones de euros).

Ante la débil demanda y la intensa competencia en el mercado interno, Geely está impulsando las exportaciones y la producción en el extranjero. En este contexto, elevado su objetivo de ventas internacionales a 750.000 vehículos este mes, desde una meta inicial de 640.000, y ha forjado alianzas con fabricantes de automóviles globales, incluyendo un acuerdo con Renault en Brasil para producir vehículos con la marca Geely para el mercado sudamericano.