Archivo - General Motors recorta a la mitad su beneficio en 2025 a los 2.268 millones tras vender un 5,1% menos - Uli Deck/Deutsche Presse-Agentur / Dpa - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico General Motors registró un beneficio neto atribuido de 2.697 millones de dólares (2.268,8 millones de euros) en 2025, lo que supone un descenso del 55,1% respecto al obtenido el año anterior, según datos avanzados este martes por la empresa estadounidense.

El fabricante de Detroit (Michigan) contabilizó una cifra de negocio de 185.019 millones de dólares (155.531,6 millones de euros), con un ligero descenso 1,3% si se compara con los números del ejercicio 2024.

La compañía que agrupa las marcas Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick completó 6,18 millones de entregas de vehículos, con un aumento de sus ventas globales del 6,7% comparado con el año anterior. Pese a estos resultados, la firma achaca a la menor demanda de vehículos eléctricos, la reducción de incentivos y los aranceles como principales causas para no haber tenido un mejor resultado en ventas en el pasado año.

LÍDER EN VENTAS EN EEUU Y SEGUNDA MARCA EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

General Motors logró consolidarse como líder del sector del automóvil en Estados Unidos con 2,85 millones de unidades comercializadas en 2025 --más de un tercio de sus ventas totales--, alcanzando un crecimiento del 6% sobre el año anterior, una cuota de mercado hasta el 17,2% (siete décimas más en términos interanuales).

El beneficio operativo ajustado de General Motors fue de 12.747 millones de dólares (10.702,2 millones de euros) al cierre del ejercicio que acaba de concluir, lo que equivale a un decrecimiento del 14,6% en la comparativa interanual. La firma logró un margen operativo ajustado del 6,9%, mejorando los datos en 1,1 puntos porcentuales.

En el cuarto trimestre, el consorcio estadounidense se anotó unas pérdidas netas atribuidas de 3.310 millones de dólares (2.778,6 millones de euros), lo que supone un descenso del 11,8% en valores interanuales, al tiempo que la facturación decreció un 5,1%, hasta los 45.287 millones de dólares (38.005,3 millones de euros).

Entre octubre y diciembre del año pasado el resultado operativo ajustado de General Motors aumentó un 13,3%, con 2.843 millones de dólares (2.385,8 millones de euros), con un margen operativo ajustado del 6,3%.

GM ESPERA UN AÑO 2026 POSITIVO

La compañía norteamericana sitúa con optimismo el próximo año 2026, con una apuesta continuada por el impulso de los vehículos eléctricos, aumentando el pago de dividendos trimestrales en un 20%. La firma ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por 6.000 millones de dólares (5.032 millones de euros).

La compañía norteamericana fija para 2025 unas previsiones de beneficio atribuible a sus inversores en el rango de entre los 10.300 a los 11.700 millones de dólares (8.640-9.800 millones de euros), lo que supondría elevar por cuatro su resultado del 2025.