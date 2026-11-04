La Generalitat trabaja con Seat para que en 2030 haya "muchos más proyectos" de electrificación

Archivo - Fábrica de Seat en Martorell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que el Govern está trabajando con Seat para que de aquí al año 2030 "haya muchos más proyectos que puedan permitir que esta política decidida de la empresa por la electrificación salga adelante y, por tanto, no se pierda ni un puesto de trabajo".

En respuesta a una pregunta del portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, el conseller ha apelado a la "confidencialidad" de las negociaciones con Seat, y ha sostenido que el Govern está haciendo reuniones de forma transversal.

"Nos preocupa muchísimo que en un futuro se pudiesen reducir los puestos de trabajo", ha reconocido el conseller, que ha explicado que están contando con la visión del comité de empresa de Seat, y ha insistido en que la electrificación es imprescindible para preservar la actividad económica.