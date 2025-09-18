Geotab lanza una cámara de salpicadero con IA que reduce en un 95% las conductas de riesgo al volante - GEOTAB

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geotab, compañia especializada en soluciones para vehículos conectados y gestión de activos, ha anunciado este jueves el lanzamiento de la cámara para salpicadero con IA GO Focus Plus y su nueva plataforma de inteligencia de vídeo.

La cámara para salpicadero de doble orientación está diseñada para responder a una necesidad crítica del sector, ofreciendo asistencia proactiva por voz en cabina que ayuda a los conductores a corregir por sí mismos los hábitos de riesgo.

En una reciente prueba piloto a gran escala, la función de asesoramiento por voz permitió reducir en un 90% los casos de seguimiento cercano al vehículo delantero y en un 95% el uso del teléfono móvil. Este sistema convierte cada aviso en una oportunidad de formación, con el objetivo de prevenir accidentes y crear un impacto medible en la seguridad de la flota.

Entre otras funcionalidades, la cámara para salpicadero con IA proporciona indicaciones sonoras instantáneas en la cabina a los conductores cuando se detectan comportamientos de riesgo, como distracciones al volante (por ejemplo, uso del teléfono, fatiga) o conducción demasiado cerca del vehículo delantero, lo que les ayuda a mejorar sus hábitos.

Además, la inteligencia de vídeo impulsada por IA muestra los riesgos prioritarios y los patrones repetitivos para su rápida revisión, lo que elimina la necesidad de que los gestores de flotas tengan que analizar grandes cantidades de imágenes. Cada alerta incluye vídeo y datos contextuales, lo que permite una formación personalizada y eficaz.

"Nuestra nueva plataforma de inteligencia de vídeo y la cámara para salpicadero con IA, GO Focus Plus, son una inversión directa en el apoyo al conductor y su seguridad. Al unir el poder del vídeo con la inteligencia de datos de Geotab, proporcionamos a los conductores un compañero en la cabina que les ayuda a detectar riesgos al instante", ha destacado la vicepresidenta sénior de Marketing y Marketplace de Geotab, Charlie Elliott.