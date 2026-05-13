Gestamp gana 49 millones hasta marzo, un 81% más, por impactos extraordinarios, y mantiene previsiones

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Gestamp registró un beneficio neto de 49 millones de euros en el primer trimestre del año, un 81% más que en el mismo trimestre del ejercicio anterior, debido al impacto de extraordinarios, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, este resultado estuvo marcado por un impacto positivo puntual en materia de gastos financieros y por menores diferencias de cambio. Sin esos extraordinarios el resultado del periodo habría estado en línea con el del primer trimestre de 2025.

A su vez, Gestamp generó unos ingresos de 2.834 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La facturación de la compañía estuvo condicionada por el impacto de la evolución de las divisas en diferentes mercados en los que opera y por la contracción en los volúmenes de producción de vehículos ligeros a nivel mundial.

En concreto, la fabricación global de automóviles se redujo un 3,4% interanual entre enero y marzo de 2026, hasta 21,5 millones de unidades, con caídas en mercados clave como Europa Occidental, Estados Unidos y China, de acuerdo con los datos de S&P Global Mobility.

Durante el periodo, Gestamp continuó impulsando medidas de eficiencia, control de costes y mejora de la rentabilidad que le permitieron mantener el Ebitda en los 307 millones de euros (excluyendo el impacto del 'Plan Phoenix'), en línea con el del primer trimestre de 2025. El margen sobre ventas se situó en el 10,8% a cierre del marzo, lo que supone un crecimiento de 50 puntos básicos en un año.

En la región de Norteamérica, prioritaria para la compañía, el margen de Ebitda alcanzó el 7,1%, frente al 6,4% del primer trimestre de 2025, gracias a las medidas impulsadas en el marco del 'Plan Phoenix', que persigue alinear la rentabilidad del negocio de este mercado con la de otros en los que está presente Gestamp.

Solo en los dos últimos años el margen sobre ventas de la compañía en esta región (que incluye a Estados Unidos y México) ha crecido en 2,6 puntos porcentuales. La evolución del plan permite a Gestamp mantener su compromiso de situar la rentabilidad de Norteamérica en el doble dígito a finales del ejercicio.

"Pese al aumento del beneficio neto en el periodo, que es fruto del impacto de extraordinarios, la compañía ha seguido enfrentándose a un entorno complejo, marcado por una caída en la producción mundial de vehículos, presiones de costes e incertidumbres geopolíticas y regulatorias", ha afirmado el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.

EL APALANCAMIENTO SE MANTIENE EN EL RANGO PREVISTO POR LA COMPAÑÍA

La deuda neta de la compañía se situó en los 1.977 millones de euros a cierre del primer trimestre, lo que supone una reducción del 10,9% frente al volumen registrado un año antes. Esta evolución, fruto de la estrategia de optimización del endeudamiento impulsada por Gestamp para reforzar su solidez financiera, ha permitido situar el apalancamiento en un ratio de 1,5x Ebitda, dentro del rango en el que la compañía se comprometió a mantenerlo.

Tanto el volumen nominal de deuda neta como el ratio de apalancamiento han marcado su nivel más bajo en un primer trimestre desde la implementación de la norma internacional de información financiera 16 (NIIF 16).

Por su parte, el flujo de caja libre (excluyendo el 'Plan Phoenix') se vio impactado por el efecto de la estacionalidad del trimestre y se situó en una cifra negativa de 136 millones de euros, frente a la cifra negativa de 83 millones de un año antes.