1105847.1.260.149.20260721140130 El Gobierno activa el Plan Auto+ con ayudas de hasta 4.500 euros para la compra de coches electrificados - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha anunciado este martes la aprobación del Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados en el marco del Plan Auto+ dotado con hasta 400 millones de euros de forma que los usuarios que compren un vehículo sostenible se podrán beneficiar de hasta 4.500 euros en forma de subvención con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Para acogerse a estas medidas destinadas tanto a "familias, trabajadores autónomos, pymes y micropymes", las personas físicas solo podrán solicitar una ayuda por vehículo. En el caso de las empresas, solo se podrán lograr ayudas hasta para un máximo de diez modelos.

Durante la rueda posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha explicado que las solicitudes podrán presentarse a través de una plataforma telemática, tanto directamente por los beneficiarios como mediante concesionarios o empresas de renting y leasing financiero.

"Nosotros lo que queremos es impulsar, sobre todo, vehículos eléctricos, económicos, europeos y españoles. Por tanto, el vehículo que sea 100% eléctrico y por debajo de 35.000 euros. En definitiva, un buen instrumento para persistir en lo que es la transformación del mercado y la irrupción cada vez más importante de la electrificación", ha señalado.

El titular de Industria ha destacado además la evolución del mercado de vehículos electrificados en España, que representaron el 23% de las matriculaciones durante el último mes, y ha asegurado que las nuevas medidas contribuirán a consolidar esta tendencia

Hasta el mes de junio, las ventas de vehículos electrificados han registrado un aumento del 39% en el primer semestre con 154.271 unidades, mientras que el mercado de turismos electrificados ha aumentado un 20,4% hasta las 29.791 unidades (con una cuota del 23,2% de cuota de mercado).

4.500 EUROS: ELÉCTRICO, MENOS DE 35.000 EUROS Y FABRICADO EN EUROPA

El Programa Auto+ da continuidad al antiguo plan de ayudas Moves III, persiguiendo además la producción europea y española de vehículos. En concreto, el Gobierno otorgará hasta el 25% de la ayuda total a la adquisición de un vehículo que haya sido fabricado en Europa o en España.

Así las ayudas se definen hasta los 4.500 euros en la compra de turismos que tengan etiqueta '0', es decir, los eléctricos e híbridos enchufables, que no superen el precio de 35.000 euros (coste del vehículo en factura, sin impuestos y después de realizar descuentos comerciales) y cuya fabricación sea en suelo europeo (categoría M1).

De igual forma, quienes compren furgonetas o camiones ligeros cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas (N1) podrán recibir hasta 5.000 euros por parte del Gobierno sin limitación en el precio del vehículo.

No obstante, cabe destacar que en estas dos modalidades de vehículos, los puntos de venta tendrán que ofrecer de manera adicional "un descuento de al menos 1.000 euros sobre el precio de venta", según confirmó el Ministerio de Industria en sus bases.

Para cobrar el 100% de la ayuda máxima, el Gobierno seguirá la fórmula 'EEE' (Eléctrico, Económico y Europeo). Así, se premiará a aquellos modelos eléctricos más baratos fabricados en suelo europeo para ayudar a una industria que ha visto en los últimos meses la llegada de las marcas chinas al mercado.

Entrando en detalle, para que una persona pueda beneficiarse de la ayuda máxima al comprar un turismo (4.500 euros por vehículo), el coche adquirido debe ser eléctrico puro (lo que garantiza cobrar el 50% de la ayuda), tener un precio inferior a 35.000 euros (otro 25% de la ayuda) y su montaje y batería deben haber sido fabricados en Europa (el otro 25%).

En el caso de que el modelo a adquirir sea híbrido enchufable (PHEV) o de autonomía extendida (REEV) con etiqueta '0' de la DGT, recibirá un 25% menos de la ayuda máxima, es decir, 3.375 euros, siempre que cumpla las otras dos condiciones: precio inferior a 35.000 euros y fabricado en Europa.

En cuanto al precio de los vehículos, aquellos cuyo coste sea inferior al 35.000 euros percibirán el 25% de la ayuda máxima, que se rebajará al 15% si cuestan entre 35.000 y 45.000 euros. Por encima de esta cifra, no se percibirá ninguna subvención.

El 'Made in Europe' también influirá en el importe de la ayuda. Aquellos vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la Unión Europea se les asignará el 15% de la ayuda máxima.

Si, además, una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE, se podrán beneficiar de un 10% adicional. Este proceso deberá incluir, al menos, el ensamblaje de las 'battery packs', aunque se podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse de este 10%.

MOTOCICLETAS Y CUADRICICLOS, HASTA 1.100 Y 1.500 EUROS DE CUANTÍA

El Plan Auto+ igualmente englobará a otras modalidades de vehículos además de a los turismos de hasta 9 plazas, agrandando las posibilidades de electrificación en los mercados de las motocicletas y los cuadriciclos.

Las motocicletas, siempre que tengan velocidad de diseño superior a los 45 km/h, propulsadas exclusivamente por motores eléctricos, homologadas como vehículos eléctricos, con una potencia del motor igual o superior a 3 kW y una autonomía mínima de 70 km (categorías L3e, L4e y L5e) podrán acogerse a una ayuda de hasta 1.100 euros, siempre que el precio máximo del vehículo adquirido no supere los 10.000 euros.

Por su parte, los cuadriciclos ligeros --masa en vacío menor o igual a 350 kg y con velocidad sea igual o inferior a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW (categoría L6e)-- y los cuadriciclos pesados (categoría L7e) --masa en orden menor o igual a 450 kg o 600 kg en el caso de transporte de mercancías-- recibirán hasta 1.500 euros de dotación.

EL SECTOR RECLAMA MÁS INCENTIVOS

La medida de este martes llega meses después de que el sector haya reclamado la puesta en marcha oficial del Plan Auto+ después de su anuncio en el mes de diciembre de 2026 y de la presentación de sus bases el pasado mes de febrero.

Es por ello que, pese al establecimiento de las ayudas en cuanto se publiquen en el BOE, espera que el Ejecutivo pueda otorgar más ayudas que incentiven más aún la demanda.

Desde la patronal Anfac han alertado que la dotación inicialmente presupuestada --400 millones de euros-- para la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) "no va a durar todo el año" y estiman que los recursos puedan terminarse para los meses de septiembre u octubre.