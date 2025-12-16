El Gobierno aprueba un crédito de 44 millones para incrementar la dotación económica del Moves III

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 44 millones de euros al ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de incrementar la aportación al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y así aumentar la dotación económica del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III).

La Secretaría de Estado de Energía solicitó una transferencia de crédito con alta en la aplicación presupuestaria al IDAE para financiar el establecimiento del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica por este importe.

El origen de estas actuaciones se encuentra en el Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el MOVES III para el año 2025 que se concibe como un instrumento esencial para avanzar en la electrificación del transporte, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

El citado Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, fija la vigencia del programa Moves III entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y aprueba una dotación inicial de 400 millones de euros mediante la concesión de un crédito extraordinario destinado a financiar el Programa a través del IDAE.

Según se recoge en la documentación justificativa que acompaña el expediente, la experiencia acumulada en convocatorias anteriores, unida a la retroactividad de las solicitudes desde el 1 de enero de 2025, ha dado lugar a un volumen de demanda muy superior al previsto inicialmente, lo que hace necesario incrementar la dotación presupuestaria asignada al programa Moves III para garantizar su ejecución plena y eficacia.