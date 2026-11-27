MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado una nueva línea de ayudas, bautizada como Moves Red de Recarga (cuyas bases reguladoras y convocatoria acaban de iniciar la fase de audiencia pública), con una asignación de 149,85 millones de euros, para incentivar la creación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos ligeros y pesados.

Este programa da continuidad al Moves Corredores de Recarga, resuelto el pasado mes de junio y también dedicado a reforzar el mallado de la infraestructura de recarga en carreteras españolas.

Moves Red de Recarga complementa y amplía los objetivos definidos en el anterior programa, incentivando la cobertura para vehículos eléctricos pesados, que no estaba prevista en Moves Corredores.

Las estaciones de recarga para vehículos ligeros deberán ubicarse en la red de carreteras de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), mientras que las estaciones para vehículos eléctricos pesados podrán ubicarse o bien en la red de carreteras, básica o global, o en nodos urbanos o en Zonas de Estacionamiento Seguro y Protegido.

De este modo se busca cumplir con el Reglamento europeo relativo a la implantación de una infraestructura para combustibles alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés) que establece objetivos obligatorios para desplegar puntos de recarga de vehículos eléctricos en toda la Unión Europea hasta 2050, priorizándose, para las estaciones de recarga de vehículos ligeros, los llamados tramos de sombra, que son aquellos espacios de la red de carreteras en los que no se cumplen los objetivos del Reglamento.

FINANCIADO CON FONDOS FEDER

Moves Red de Recarga podrá ser cofinanciado mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), lo que impone ciertas condiciones, como que los fondos estén previamente territorializados o que se requiera aportar un informe denominado 'Climate proofing' en el que se deberá garantizar la protección frente al cambio climático de las infraestructuras incentivadas.

Esta línea de ayudas, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como Organismo Intermedio del Programa Plurirregional 2021-2027, completa el esfuerzo realizado por el ministerio por incentivar el despliegue de la movilidad eléctrica en España con un presupuesto total movilizado hasta la fecha más de 3.000 millones.