Goodyear se desploma un 13% en Bolsa tras recortar un 51% su beneficio en 2025

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Goodyear se desplomaban hasta un 13,64% en la apertura de la sesión bursátil de este martes en Estados Unidos, hasta 9,09 dólares (7,64 euros) por título, tras registrar ganancias por importe de 136 millones de dólares (114 millones de euros) en 2025, frente al beneficio neto de 278 millones de dólares (233,5 millones de euros) del año anterior, un 51% menos.

Las ventas de la compañía de neumáticos retrocedieron un 3,2% interanual, hasta 18.280 millones de dólares (15.354 millones de euros). De su lado, el beneficio operativo cayó un 18,8%, hasta 1.057 millones de dólares (887 millones de euros).

En cuanto al cuarto trimestre, el beneficio neto ha aumentado en un 48%, hasta 105 millones de dólares (88,19 millones de euros), mientras que el beneficio operativo se incrementó un 8,9%, hasta 416 millones de dólares (unos 350 millones de euros).

Las ventas del trimestre alcanzaron los 4.917 millones de dólares (4.129 millones de euros), una cifra inferior en apenas un 0,6% a la del mismo período del año anterior. Por mercados, la cifra de negocio cayó un 0,8% interanual en América y un 12,9% en la región de Asia-Pacífico, mientras que subió en Europa, Medio Oriente y África en un 4,9%.

De cara a 2026, Goodyear espera un beneficio neto de 300 millones de dólares (251 millones de euros), al tiempo que prevé la misma cantidad de impacto a causa de los aranceles.

"Tuvimos otro trimestre sólido. Nuestros resultados del cuarto trimestre marcan los mayores ingresos operativos y márgenes del segmento que la compañía ha logrado en más de siete años", ha declarado el consejero delegado y presidente de Goodyear, Mark Stewart.