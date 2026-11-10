El Gran Premio de MotoGP de Cheste (Valencia) tendrá un impacto económico de 40 millones

Presentación del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana de MotoGP - DAVID GONZALEZ

VALENCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha acogido la presentación del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana de MotoGP, que se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) del 27 al 29 de noviembre. Los últimos estudios realizados sitúan el impacto económico de MotoGP en el Circuit y su entorno en una cifra cercana a 40 millones de euros.

Así lo ha anunciado el director del Circuit, Nicolás Collado, quien ha centrado su discurso en las novedades que presenta el espacio de cara a esta competición, "todas ellas centradas en los aficionados". En el acto han participado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y el director general de Deporte, Luis Cervera, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director del Ciurcuit ha indicado que los 40 millones en el impacto económico se apoyan en los registros de València, Cheste y otros municipios del entorno, en los que hay un repunte claro de actividad en alojamientos, hostelería, transportes, comercios, proveedores, contrataciones vinculadas a la producción del evento, actividades de ocio y, por supuesto, la proyección exterior del conjunto de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Diez ha destacado el vínculo histórico de la Comunitat Valenciana con el motociclismo durante esta presentación en la que también han estado presentes el director adjunto del Circuit, Bernardo Bonet, y el presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, José Luis Berenguer, así como pilotos, representantes de equipos y aficionados.

Diez ha recalcado que el Circuit "forma parte de la historia del motociclismo" y ha resaltado la trayectoria del trazado desde su inauguración en 1999, así como su capacidad para mantener una relación continuada con varias generaciones de aficionados. También ha destacado la dimensión económica, turística y social del Gran Premio para la Comunitat Valenciana: "Este Gran Premio significa también hospitalidad, actividad y proyección exterior".

AFICIONADOS Y NOVEDADES

En cuanto a las novedades, el director del Circuit ha avanzado que la edición de 2026 "ampliará la experiencia del Gran Premio más allá de las tres jornadas de competición". Las actividades dirigidas a los aficionados comenzarán el miércoles 25 y se desarrollarán en el Circuit Ricardo Tormo, las Artes y las Ciencias y La Marina, por lo que, "por primera vez, MotoGP se acerca también a la ciudad de València".

En la Ciutat de les Arts i les Ciències se celebrará el MotoGP Fan Fest, entre el Ágora y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. En este escenario principal habrá visitas de pilotos, actuaciones, programas de radio en directo, la retransmisión de toda la actividad en pista del fin de semana y "otras muchas sorpresas" en las que el público podrá participar.

El otro espacio protagonista en València será la Marina Sur. Allí se celebrarán dos actuaciones musicales: el viernes 27 actuará Lucho RK, mientras que el sábado 28 será el turno de Hugel and Friends.

Mientras tanto, en el Circuit Ricardo Tormo no solo las motos en pista serán el atractivo principal. El jueves se celebrará el tradicional Pit Walk para que los aficionados conozcan el trabajo de los equipos antes de comenzar la competición y puedan hacerse fotos con los pilotos. Y el viernes y el sábado, los aficionados podrán disfrutar en la Fan Zone y del Hero Walk.

En la carpa situada detrás de la Tribuna Naranja, los aficionados de cualquier grada podrán ver en directo el podio de la Sprint Race del sábado, mientras el domingo también tendrán acceso con la compra de una entrada a la gala MotoGP Awards que corona a los campeones.

INSTALACIONES RENOVADAS

Junto a estas novedades para los aficionados, el Circuit presenta diversas renovaciones en sus instalaciones con el objetivo de mejorar la experiencia de aficionados, equipos, medios de comunicación y personal operativo, además de reforzar la seguridad y la funcionalidad de todo el recinto.

Durante 2026 se han completado actuaciones destinadas a mejorar tanto la infraestructura como la experiencia de los visitantes. Entre ellas destacan el reasfaltado de los viales de servicio, la instalación de nuevas pantallas gigantes, la mejora de la señalización para los aficionados y la reforma de una parte importante de los aseos públicos del recinto.

En la zona de palcos VIP se ha renovado todo el suelo y las puertas de cada espacio de socios y patrocinadores. Además, la seguridad y el mantenimiento han sido objeto de una "profunda actualización", con la renovación de las instalaciones correspondientes en el acceso principal, además de los trabajos de restauración de las fachadas de edificios emblemáticos como la torre de control y el edificio del restaurante.

Entre otras obras, se ha construido un nuevo punto de restauración en la entrada del 'paddock', se han renovado las puertas de los boxes y se han completado las obras de encauzamiento del barranco de Sechara.