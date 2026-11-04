Grupo BMW gana 4.320 millones hasta septiembre, un 24,4% menos, y acelera su plan de reorganización

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha logrado un beneficio neto de 4.320 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un retroceso de las ganancias del 24,4% respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado este miércoles.

En este contexto, la compañía ha decidido ampliar e intensificar aún más su plan de reestructuración, con medidas de reorganización de personal y de producción de nuevos vehículos. Las medidas ahora adoptadas tendrán un impacto no operativo en los resultados del segmento de automoción en el cuarto trimestre.

"La rapidez es un factor clave para el éxito de nuestra reestructuración planificada. Por eso, este año estamos intensificando las medidas para mejorar la eficiencia y optimizar las estructuras. De esta forma, pretendemos fortalecer nuestros márgenes futuros y encaminarnos hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de rentabilidad", ha declarado el director financiero del grupo, Walter Mertl.

La empresa pretende aprovechar el impulso generado por su programa de reestructuración de personal para ampliar su reorganización y realineación de procesos. Por ejemplo, la reducción de funciones directivas se implementará más rápidamente de lo anunciado.

"La situación actual de nuestro sector exige decisión y una rápida implementación. Por ello, intensificaremos y aceleraremos las medidas estructurales", ha declarado el presidente del consejo de administración de BMW, Milan Nedeljkovi.

Las medidas adoptadas para optimizar la cartera de productos se deben a la fuerte y sostenida demanda de los modelos Neue Klasse, a la que el Grupo BMW ha respondido introduciendo turnos de producción adicionales en una fase temprana. Esta aceleración en el aumento de la producción permite comenzar a retirar progresivamente las generaciones anteriores de vehículos y tecnologías.

RECORTA INGRESOS EN EL ACUMULADO DEL AÑO

Los ingresos del Grupo BMW han caído un 7,3% interanual, hasta 92.718 millones de euros. En este periodo, las entregas de vehículos de todo el grupo han descendido un 4,9%, hasta situarse por encima de 1,7 millones de unidades.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 5.224 millones de euros, una cifra inferior en un 35,2% a la de los nueve primeros meses del año anterior, con un margen Ebit en el segmento automotriz del 3,5%.

En lo que se refiere al tercer trimestre, el Grupo BMW ha alcanzado un beneficio neto de 1.448 millones de euros, un 14,7% menos en términos interanuales, al tiempo que ha registrado unos ingresos de 30.452 millones de euros, un 5,8% menos respecto al mismo trimestre de 2025.

En tanto, el beneficio operativo (Ebit) del tercer trimestre ha sido de 1.589 millones de euros, con un margen Ebit del 3,4% en el segmento automotriz, lo que le da a la empresa el margen financiero para ampliar sus medidas.

ACTUALIZA PREVISIONES PARA EL CONJUNTO DEL AÑO

A su vez, el consejo de administración de BMW ha actualizado las previsiones para el ejercicio fiscal 2026, con una estimación de margen Ebit del segmento automotriz en el rango de -0,5% a +0,5% (antes: en el rango de entre el 1% y el 3%).

Además, mantiene la expectativa de que el flujo de caja libre del segmento de automoción supere los 2.500 millones de euros en el ejercicio completo. Esto se debe a la decisión del consejo de ampliar e intensificar las medidas estructurales y de cartera.

La previsión para el ejercicio completo incluye efectos adversos en el margen Ebit del segmento de automoción de aproximadamente 1,25 puntos porcentuales debido al aumento de los aranceles, 1,2 puntos porcentuales debido a la depreciación y amortización de activos, y aproximadamente 2,5 puntos porcentuales debido a medidas estructurales y de cartera.