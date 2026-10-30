El grupo Chery gana casi 1.880 millones (+2,8%) y eleva ingresos un 12,3% hasta septiembre

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MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chery Automobile ha obtenido un beneficio atribuible a sus accionistas de 13.963 millones de yuanes (unos 1.880 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que se corresponde con un aumento del 2,8% sobre los datos registrados en los mismos meses de 2025, según ha publicado la compañía este viernes.

El fabricante chino, dueño de marcas que operan ya en España como Omoda & Jaecoo o Ebro, ha registrado unos ingresos de 241.234 millones de yuanes (32.450 millones de euros aproximadamente) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 214.833 millones de yuanes.

Esos ingresos vinieron derivados principalmente de comercializar más 2,07 millones de vehículos entre todas sus marcas (siendo las principales la propia matriz, Exeed, Jetour, iCar y Luxeed) en todo el mundo, con un progreso del 10,5% en el acumulado de los nueve meses del año.

En cuanto a los gastos operativos, Chery destinó 11.046 millones de yuanes (unos 1.490 millones de euros) a investigación y desarrollo, un 40,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando esta partida ascendió a 7.878 millones de yuanes.

Los gastos de venta y distribución aumentaron un 11,1%, hasta los 9.421 millones de yuanes (aproximadamente 1.270 millones de euros), mientras que los administrativos se incrementaron un 23,7%, hasta los 5.084 millones de yuanes.