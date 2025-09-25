Grupo Chery sube más de un 4% en su primer día de cotización en la Bolsa de Hong Kong

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Chery, empresa matriz de la marca Ebro, ha escalado un 4,19% en su primer día de cotización en la Bolsa de Hong Kong, hasta registrar un precio de 32,04 dólares de Hong Kong (3,51 euros).

Aunque el debut se produjo según lo previsto, la empresa canceló su ceremonia de cotización en la bolsa de Hong Kong después de que el supertifón Ragasa paralizara la ciudad el día anterior. Al arranque de la jornada, los títulos de la compañía llegaron a escalar un 14%, hasta 34,98 dólares de Hong Kong (3,83 euros).

Según el documento de la oferta pública inicial (OPI) enviado por Grupo Chery a la Bolsa de Hong Kong, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía estimaba poner en venta más de 297 millones de acciones en el mercado bursátil, valoradas en 8.700 millones de dólares de Hong Kong (unos 950 millones de euros).

Chery ha manifestado a sus accionistas que no puede garantizar "cuándo ni en qué forma" se repartirán dividendos, cuya entrega y reparto queda "a la entera discreción" del consejo de administración, dependiendo de diversos factores como la rentabilidad de la empresa, las necesidades de capital, los requisitos regulatorios y la situación general del mercado.

"Es posible que en el futuro no obtengamos suficientes beneficios como para poder distribuir dividendos a nuestros accionistas, incluso si nuestros estados financieros muestran que nuestras operaciones han sido rentables", ha advertido Grupo Chery.