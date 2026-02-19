Grupo Renault afirma que mantendrá la competitividad de sus plantas en España con el mercado eléctrico

Archivo - El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost - RENAULT - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, ha asegurado que trabajará para mantener la competitividad de la plantas de la compañía en España, especialmente "en términos de costes laborales", con el impulso a la producción de modelos eléctricos en estas fábricas.

"Europa se está moviendo hacia la movilidad eléctrica. Y estos coches, como referencia, se construirán en España, concretamente en Palencia", ha afirmado este jueves, durante una conferencia de prensa tras dar a conocer los resultados financieros del grupo correspondientes al año 2025.

La movilidad eléctrica es uno de los ejes centrales de la estrategia de acción del Grupo Renault para los próximos años. En este sentido, Provost ha afirmado que ha recibido "positivamente" la propuesta de la Comisión Europea de adaptar la normativa europea de regulación de emisiones, ya que ofrecer "un menú completo" y "un poco más realista y pragmático" para organizar su producción europea.

Para potenciar esta producción de modelos eléctricos, el responsable de Grupo Renault ha afirmado que su línea de acción pasa por seguir invirtiendo en el área de baterías para vehículos eléctricos, al tiempo que ampliar su gama eléctrica con nuevos modelos que llegan este año a Europa, como el Renault Twingo, que espera que sea un "rebote" de las ventas de la firma en Europa.

"Continuaremos invirtiendo en baterías. No solo para adaptarnos en términos de regulación, sino también porque es bueno para los clientes. El problema en la actualidad es disminuir el precio de estos modelos para los clientes, este es nuestro objetivo a medio plazo", ha apuntado.

Con este plan de acción, Provost se ha mostrado confiado de que mejorarán las prestaciones, pero también se reducirá "fuertemente" el coste de los productos y se elevará el valor de sus vehículos para sus clientes.

FUTURAS COLABORACIONES

En 2025 Grupo Renault anunció dos asociaciones con la estadounidense Ford y la china Geely para potenciar su producción en Europa y en otros continentes (como Sudamérica para el caso del a compañía asiática). En esta línea, sin embargo, Provost ha señalado que, si bien están abiertos a nuevas colaboraciones, su plan de crecimiento es "un plan a solas".

"Nuestro plan, sí, lo confirmo, es un plan a solos y no va a cambiar. La asociación es uno de nuestros asuntos fundamentales, que va en nuestro ADN, pero queremos desarrollar nuestras propias tecnologías, que son suficientemente competitivas para atraer a nuevos colaboradores", ha explicado.

Así, se ha mostrado "muy contento" porque, cada vez que hacen una asociación es "solo para beneficio de Grupo Renault, con la oportunidad de un mayor crecimiento para la compañía, al compartir recursos con sus socios.