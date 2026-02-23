Grupo Renault asume el control total de Flexis para la recta final de su desarrollo - GRUPO RENAULT

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault, Grupo Volvo el Grupo CMA CGM han firmado este lunes un acuerdo definitivo que permitirá a Grupo Renault tomar el control total del capital de Flexis, la empresa conjunta fundada por las tres compañías en 2024 para desarrollar una generación revolucionaria de furgonetas eléctricas.

La firma francesa supervisará así el desarrollo de esta nueva gama de vehículos comerciales ligeros completamente eléctricos, equipados con tecnologías punteras. La producción debería comenzar antes de finales de 2026, tal y como estaba previsto inicialmente.

El acuerdo contempla la adquisición por parte de Grupo Renault de las participaciones de Grupo Volvo y del Grupo CMA CGM en Flexis (45% y 10% respectivamente). Podría hacerse efectivo antes de finales del primer semestre de 2026, sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia.

Esta evolución en el modelo de gobernanza no afecta ni la ambición del producto ni el plan industrial inicial, cuyo objetivo es ofrecer productos y servicios revolucionarios en el segmento de las furgonetas eléctricas medianas. El valor del proyecto, sus bases establecidas desde 2024 y las tecnologías desarrolladas --plataforma tipo skateboard única, motor de 800 V y arquitectura SDV (Software Defined Vehicle)-- están más alineados que nunca con los desafíos de la logística urbana y sus crecientes necesidades de descarbonización.

Los equipos de Grupo Renault continuarán desarrollando plenamente este proyecto, convencidos del potencial de esta nueva generación de furgonetas eléctricas, que se inaugurará con el lanzamiento del Renault Trafic Van E-Tech electric a finales de 2026.

En Francia, cerca de 1.300 personas trabajan en su desarrollo en distintos centros de Grupo Renault en Île-de-France (entre ellos el Technocentre de Guyancourt y el centro de excelencia de Vehículos Comerciales de Villiers-Saint-Frédéric), hasta su industrialización en la planta del Grupo en Sandouville.

Grupo Volvo, a través de Renault Trucks, también distribuirá los vehículos a partir de 2027, en continuidad con la relación histórica entre Grupo Renault y Renault Trucks en el ámbito de los vehículos comerciales ligeros.