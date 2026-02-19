Grupo Renault cae un 3% en Bolsa tras perder 10.900 millones de euros en 2025 y pese a elevar ingresos

Archivo - Renault logo - Uli Deck/Dpa - Archivo

Las acciones de Grupo Renault han retrocedido un 3,10%, hasta 32,16 euros por título, tras haber informado que ha registrado pérdidas por importe de 10.900 millones de euros en 2025, frente al beneficio neto de 752 millones de euros del año 2024.

Estos 'números rojos' se han dado con arreglo al impacto de Nissan de 11.600 millones de euros con el cambio en el tratamiento contable de su participación en la compañía nipona (pérdidas de 9.300 millones de euros) y por contribuciones en empresas asociadas (importe de 2.300 millones de euros).

No obstante, la cifra de negocios del grupo alcanzó los 57.922 millones de euros, con un incremento del 3% con respecto a 2024. La facturación de la rama del automóvil alcanzó los 51.442 millones de euros, un 1,8% más.

PERSPECTIVAS 2026: RESILIENCIA EN UN ENTORNO COMPLEJO

En cuanto a sus perspectivas financieras para el año 2026, Grupo Renault persigue los objetivos de un margen operativo en torno al 5,5% de la cifra de negocios y un 'free cash-flow' del automóvil en torno a 1.000 millones de euros.

"En 2026, el crecimiento internacional, el aumento de las ventas a socios o la creciente proporción de vehículos eléctricos conducirán a un incremento de la cifra de negocios, aunque estos efectos serán dilutivos para el margen. La reducción de costes seguirá siendo una prioridad clave en 2026 y en los próximos años", ha apuntado la compañía.

Asimismo, a medio plazo, Grupo Renault prevé un crecimiento medio de un solo dígito de su cifra de negocios total. Este crecimiento estará impulsado tanto por la actividad de la rama automovilística como por Mobilize Financial Services.

La reducción de costes seguirá siendo una prioridad clave dentro del grupo y se llevará a cabo gracias al rendimiento en la gestión de los costes variables y a una "estricta disciplina" sobre los costes fijos. Así, mantendrá una base de costes fijos de caja estable a medio plazo, lo que permitirá una gestión prudente del umbral de rentabilidad.