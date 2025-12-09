Grupo Renault y Ford se alían para impulsar la oferta de vehículos eléctricos en Europa

Grupo Renault y Ford forman una alianza estratégica para ampliar oferta de modelos eléctricos en Europa - GRUPO RENAULT

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo Renault y Ford han anunciado este martes una alianza estratégica destinada a ampliar la oferta de vehículos eléctricos de Ford para los clientes europeos, reforzando considerablemente la competitividad de ambas empresas en un panorama automovilístico europeo en rápida transformación.

"Al unir su experiencia como actores europeos líderes en innovación, diseño, software y prestación de servicios, Grupo Renault y Ford tendrán como objetivo afrontar los retos actuales del sector y servir mejor a los clientes tanto en el mercado de vehículos particulares como en el de vehículos comerciales", han subrayado ambas compañías en un comunicado conjunto.

Uno de los elementos clave de esta alianza es un acuerdo de colaboración para el desarrollo de dos vehículos eléctricos distintos de la marca Ford. Los nuevos modelos, basados en la plataforma Ampere, se beneficiarán de las ventajas y la competitividad de Grupo Renault en materia de vehículos eléctricos. Serán producidos por Grupo Renault en el norte de Francia y el primero de ellos se espera que esté en los concesionarios a principios de 2028.

Concebidos por Ford y desarrollados con Renault Group, los dos vehículos ofrecerán prestaciones en carretera únicas, el ADN auténtico de la marca Ford, así como una experiencia usuario intuitiva. Representan el primer paso de una nueva y ambiciosa ofensiva de producto de Ford en Europa.

Además de su colaboración en vehículos eléctricos, Grupo Renault y Ford también han firmado una carta de intención (LOI) para una cooperación en el ámbito de los vehículos comerciales ligeros (VCL) en Europa. En este marco, los socios explorarán la posibilidad de desarrollar y fabricar conjuntamente ciertos VCL Renault y Ford.

El consejero delegado de Grupo Renault, François Provost, se ha mostrado "orgulloso" de anunciar una nueva cooperación estratégica con Ford. "Esta alianza demuestra la solidez de nuestro saber hacer en materia de asociaciones y nuestra competitividad en Europa. A largo plazo, combinar nuestras fuerzas con Ford nos hará más innovadores y ágiles en un mercado automovilístico europeo en rápida transformación", ha destacado.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, ha declarado que esta alianza estratégica constituye "un paso importante" para Ford y respalda su estrategia de construir un negocio altamente eficiente y adaptado a los desafíos futuros en Europa.

"Vamos a combinar la escala industrial y las fortalezas de Grupo Renault en el vehículo eléctrico con el diseño icónico y las prestaciones de conducción específicas de Ford para crear vehículos divertidos, de alto rendimiento y que encarnen el espíritu Ford", ha explicado.