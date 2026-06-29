Archivo - El grupo Renault nombra a Quitterie de Pelleport como su nueva secretaria general - RENAULT - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha nombrado a Quitterie de Pelleport nueva secretaria general de la compañía, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de julio, según ha anunciado la compañía francesa este lunes.

La creación de esta nueva Secretaría General responde, según ha explicado la compañía, al objetivo de fortalecer la capacidad del grupo para afrontar los retos regulatorios, industriales, medioambientales y sociales, así como mejorar su resiliencia en un contexto de transformación del sector de la automoción.

Quitterie de Pelleport era desde febrero de 2021 la directora jurídica de Renault Group, además de ejercer como secretaria del Consejo de Administración y formar parte del Comité Ejecutivo de la compañía.

Ahora pasará a liderar una estructura que integrará las áreas Jurídica; Auditoría, Riesgos, Ética y Cumplimiento; Prevención y Protección; Desarrollo Sostenible; Asociaciones Estratégicas; actividades institucionales y de defensa, además del negocio de economía circular 'The Future Is Neutral'.

El consejero delegado de Renault Group, François Provost, ha señalado que la creación de esta nueva estructura forma parte del plan estratégico 'futuREady', presentado este año, y que persigue simplificar la organización y acelerar la ejecución de los proyectos del grupo.

"Cuatro meses después del lanzamiento de nuestro plan 'futuREady', seguimos avanzando en la transformación de Renault Group con un claro enfoque en la simplificación y la rapidez de ejecución. La creación de la Secretaría General es una palanca clave para reforzar nuestra gobernanza y nuestra capacidad de cumplir nuestras ambiciones", ha afirmado Provost.

Asimismo, el grupo ha anunciado el nombramiento de Sandra Gómez como nueva directora de Producto y Programas (Chief Product & Program Officer), tras la salida de Josep Maria Recasens. Gómez, junto con el director de Estrategia, Saad Khaled, dependerá directamente de Provost, quien supervisará la estrategia y el desarrollo del plan de producto 'futuREady', que contempla el lanzamiento de 36 nuevos modelos hasta 2030 en colaboración con los consejeros delegados de las distintas marcas del grupo.

Por otra parte, Renault Group ha designado a François Lavernos como nuevo director de Información y Digital (Chief Information & Digital Officer), en sustitución de Frédéric Vincent, que abandona la compañía para emprender nuevos proyectos profesionales.