Grupo Renault reúne todos sus servicios de recarga bajo el nombre Plug Inn

Plug Inn - GRUPO RENAULT

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Renault ha bautizado como Plug Inn su división de actividades de recarga y los servicios asociaciados, con el fin de dotar de una única denominación a todo su ecosistema de recarga y reforzar la coherencia estratégica, la eficiencia operativa y la claridad para los clientes.

El cambio de nombre será efectivo a partir de abril para las estaciones de recarga rápida en Francia y, antes de fin de año para los demás servicios (incluido Charge Pass).

Las actividades de recarga, anteriormente gestionadas bajo Mobilize Beyond Automotive, serán Plug Inn Fast Charge (la red de recarga ultrarrápida), Plug Inn Powerbox (la solución de recarga bidireccional,) y Plug Inn Charge Pass (la solución de pago única que ofrece acceso a la recarga en cualquier punto de Europa, incluyendo España).

"Nuestra prioridad es simplificar cada etapa de la experiencia eléctrica para nuestros clientes, ofreciéndoles un ecosistema de recarga fiable, claro y escalable. Con Plug Inn, establecemos un hito: una infraestructura diseñada para apoyar, a gran escala, el despliegue de la movilidad cero emisiones en Europa", ha afirmado el vicepresidente de Experiencia de Cliente y Energía de Grupo Renault, Jérôme Faton.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA PLANTA DE LE MANS

Asimismo, el Grupo Renault ha informado este martes que, con el fin de rendir homenaje a su expresidente y director general, Louis Schweitzer, fallecido el 6 de noviembre de 2025, se ha puesto su nombre a la planta de Le Mans (Francia), principal centro de producción del grupo en chasis.

Louis Schweitzer se incorporó a Renault en 1986 y fue presidente y director general del Grupo entre 1992 y 2005. Bajo su presidencia, el Grupo experimentó una profunda transformación, marcada por el lanzamiento de modelos emblemáticos como Twingo, Scenic y Kangoo o la adquisición de Dacia.

"Al dar a la planta de Le Mans el nombre de Louis Schweitzer, Grupo Renault rinde homenaje al hombre que llevó a la compañía al siglo XXI. El centro de Le Mans, el más antiguo del Grupo, encarna tanto la profundidad de nuestra historia como nuestra capacidad constante de innovar", ha apuntado el consejero delegado de Grupo Renault, François Provost.