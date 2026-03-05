Grupo Volkswagen alcanza los cuatro millones de entregas de vehículos 100% eléctricos

Archivo - Volkswagen ID. Polo - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha alcanzado otro hito en su estrategia de electrificación, con la entrega de cuatro millones de vehículos totalmente eléctricos y Europa como el principal destino de estas ventas.

En 2025 el grupo fue uno de los cinco principales fabricantes de vehículos eléctricos de batería (BEV) a nivel mundial y el claro líder del mercado de BEV en su mercado nacional, Europa, con una cuota de mercado de alrededor del 27%.

Con su ofensiva de productos en todas las marcas durante los últimos dos años, el Grupo Volkswagen ha renovado completamente su cartera y ha lanzado alrededor de 60 nuevos modelos. Aproximadamente un tercio de ellos tienen propulsión totalmente eléctrica. Las marcas del Grupo ofrecen actualmente a sus clientes más de 30 vehículos eléctricos solo en el segmento de turismos, desde coches compactos hasta SUV de lujo.

En el año en curso, el grupo está ampliando constantemente su gama y volviendo a sacar al mercado más de 20 nuevos modelos, de los cuales aproximadamente la mitad son totalmente eléctricos. Entre ellos se incluyen nuevos modelos eléctricos pioneros en China y la Electric Urban Car Family en Europa, que consta de cuatro vehículos totalmente eléctricos en el segmento básico.

Los tres mercados principales de BEV también dominan claramente las entregas, con alrededor del 95%. Más de dos de cada tres vehículos totalmente eléctricos se entregaron a clientes en Europa (68%). Al igual que con la producción, China representó el 20% de las entregas. Alrededor del 8% de los vehículos se destinaron a EE.UU., mientras que el resto de mercados combinados representaron el 5%.

Con alrededor del 72%, la clara mayoría de los BEV correspondió al Brand Group Core, que abastece al segmento de volumen. Con alrededor de dos millones de vehículos, aproximadamente la mitad procedía de la marca Volkswagen. Le siguieron Skoda, con 480.000 unidades; Seat/Cupra, con 230.000 unidades; y Volkswagen Vehículos Comerciales, con 140.000 unidades.