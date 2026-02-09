Grupo Volkswagen alcanza el hito de fabricar cinco millones de baterías para vehículos eléctricos

El motor eléctrico APP550, utilizado en la familia ID. De Volkswagen, así como en el Skoda - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha alcanzado un hito con la producción de cinco millones de unidades de propulsión eléctrica fabricadas para los vehículos totalmente eléctricos en todo el mundo.

Este logro colectivo de las plantas de Gyor (Hungría), Kassel y Zuffenhausen (Alemania) y Tianjin (China) subraya la capacidad de rendimiento de la alianza tecnológica y productiva de todo el Grupo, así como la expansión sistemática de la movilidad eléctrica en las diferentes marcas y regiones. Solo la planta de Kassel aumentó la producción de motores eléctricos en 2025 en torno a un 24% interanual, hasta superar las 850.000 unidades.

"La producción de cinco millones de motores eléctricos es un hito que subraya el liderazgo de Volkswagen en el segmento de los vehículos eléctricos de batería (BEV). Nuestra red global de desarrollo y producción nos permite dominar todos los aspectos del sistema de propulsión eléctrico, acelerar la innovación y garantizar una calidad excepcional", ha destacado el miembro del comité ejecutivo responsable de Tecnología del Grupo Volkswagen, Thomas Schmall.

El motor eléctrico más popular dentro del Grupo en la actualidad es el APP550, utilizado en la familia ID. de Volkswagen, así como en el Skoda Enyaq y el Cupra Tavascan. Hasta la fecha, se han fabricado un millón de unidades del APP550 en la planta de Kassel.

Este sistema de propulsión está elevando el listón en el segmento de volumen del Grupo Volkswagen en términos de eficiencia, dinámica de conducción y acústica. A pesar de tener las mismas dimensiones que el modelo anterior, consume alrededor de un 20% menos de energía, pero aumenta el par y la potencia en torno a un 75% y un 40%, respectivamente, lo que supone una mejora notable en cuanto a autonomía, aceleración y niveles de ruido, destaca la firma.

En la producción en serie, el APP550 ofrece hasta 240 kW y hasta 560 Nm. El sistema combinado de refrigeración por aceite y agua optimiza el control de la temperatura sin necesidad de una bomba adicional. El éxito del APP550 reafirma, según el Grupo Volkswagen, que la compañía mantiene en todo el mundo "los más altos estándares de calidad en el desarrollo y la producción de vehículos".

La red integrada del Grupo Volkswagen es responsable de todo el desarrollo de los sistemas de propulsión eléctrica, desde la ingeniería y la industrialización hasta la electrónica de potencia y la logística.