Grupo Volkswagen distingue a Cuatrecasas, Telefónica y T-Systems como sus proveedores más sostenibles

Volkswagen Group España Distribución distingue a Cuatrecasas, Telefónica y T-Systems como sus proveedores más sostenibles - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatrecasas, Telefónica y T-Systems han sido los ganadores de la primera edición de los Sustainability Awards de Volkswagen Group España Distribución, una iniciativa puesta en marcha por la compañía automovilística para reconocer a sus proveedores más sostenibles.

El responsable de Compras de Volkswagen Group España Distribución, Miguel Mas, ha felicitado a las empresas distinguidas por su contribución al objetivo común de la sostenibilidad. "Con estos premios queremos poner en valor a los mejores socios de nuestra empresa y animar al conjunto de nuestros proveedores a avanzar decididamente en la sostenibilidad", ha apuntado.

La entrega de los Sustainablity Awards se celebró en la sede de Volkswagen Group España Distribución en Barcelona, en un acto que contó con la presencia de Jesús Ortega, director global de Cumplimiento y Sostenibilidad de Cuatrecasas; Catherine Bohill, ESG Development and Impact Director de Telefónica, y Ferrán Serrano, director de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de T-Systems Iberia.

Volkswagen Group España Distribución viene colaborando desde hace años con la plataforma Ecovadis como herramienta clave para reforzar la sostenibilidad en los procesos de licitación y adjudicación de contratos. Gracias a este sistema de evaluación, la compañía puede analizar y seleccionar a sus proveedores de acuerdo con criterios objetivos y exigentes en materia de sostenibilidad.

En concreto, los cuatro ámbitos en los que se analiza la sostenibilidad de los proveedores son protección del medio ambiente; derechos humanos y laborales; ética empresarial; y compras sostenibles. "Cuatrecasas, Telefónica y T-Systems han obtenido excelentes resultados en todas las áreas y por ello son los ganadores de estos premios", ha explicado el grupo.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Más del 70% del volumen de compras de Volkswagen Group España Distribución es evaluado con criterios sostenibles, y la evaluación arroja un resultado muy satisfactorio, con una calificación superior en 16,60 puntos a la media de las empresas evaluadas con el sistema de Ecovadis.

Las evaluaciones de sostenibilidad de los proveedores se actualizan de forma anual, lo que permite un seguimiento continuo y adaptado a la evolución de los estándares y buenas prácticas. Además, los proveedores tienen la posibilidad de actualizar su información y aportar nuevos datos, ya sea mediante la puesta en marcha de planes de acción propuestos por la compañía o por iniciativa propia.

Este modelo de gestión favorece un proceso de mejora continua a lo largo de toda la cadena de suministro, impulsando relaciones de colaboración orientadas a un progreso compartido en materia de sostenibilidad y al cumplimiento de los objetivos globales de Volkswagen Group España Distribución.