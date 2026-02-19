Grupo Volkswagen nombra a Andreas Mindt nuevo director de Diseño desde marzo de 2026

Andreas Mindt, nombrado director de Diseño de Grupo Volkswagen. - GRUPO VOLKSWAGEN

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha nombrado a Andreas Mindt como su nuevo director de Diseño a partir del 1 de marzo de este 2026, en sucesión de Michael Mauer, según ha anunciado el fabricante de automóviles este jueves.

De esta forma, Mindt, actual director de Diseño de la marca Volkswagen, asumirá también el mismo puesto en el grupo, del que forma parte desde 1996.

La multinacional aclara que el movimiento se produce "de forma amistosa" y lo enmarca dentro del "relevo generacional": "Ahora es el momento de pasar el testigo a la siguiente generación", explica en un comunicado.

"Estoy deseando trabajar más estrechamente con Andy Mindt", declara el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume: "Con su trayectoria en la marca Volkswagen y su experiencia, ha tenido un impacto significativo en poco tiempo y ha desempeñado un papel clave para garantizar que nuestros coches vuelvan a ser claramente reconocibles como auténticos modelos Volkswagen".

A lo largo de su carrera en el grupo automovilístico, Andreas Mindt ha trabajado en el diseño de la primera generación del Tiguan y en el diseño exterior del Golf 7, ha encabezado la reorientación del diseño exterior de Audi (desde el Audi A1 hasta el Audi e-tron GT y desde el Audi Q3 hasta el Audi Q8) y ha sido responsable de definir el nuevo lenguaje de diseño de Bentley.

Además, desde febrero de 2023 ha ejercido como director de diseño de la marca Volkswagen Passenger Cars.

Mauer, quien ya había transferido sus responsabilidades en Porsche a su sucesor, ha sido despedido por el CEO con "su más sincero agradecimiento" por "su excelente trabajo y por la estrecha y colaborativa relación laboral" mantenida durante estos años. "Ha marcado una época en Porsche", destaca.

Como director de Diseño del Grupo, "ha establecido una filosofía de diseño en todas las marcas que proporciona orientación y garantiza el reconocimiento, con identidades de marca y de producto claramente definidas. Su trabajo ha marcado el estilo de nuestras marcas y seguirá siendo visible en el futuro", añade.

Con Mauer, "las marcas individuales desarrollaron su ADN y definieron su posicionamiento. Sus modelos icónicos reflejan de forma auténtica y emocional su origen y ofrecen lo que nuestros clientes de todo el mundo esperan de nosotros", aplaude el directivo.