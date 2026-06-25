Grupo Volkswagen vende el 51% de Everllence a Bain Capital por unos 7.400 millones de euros

Archivo - Everllence - Stefan Puchner/dpa - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha firmado un acuerdo exclusivo con Bain Capital para la venta de su participación mayoritaria en Everllence, por el que transferirá al fondo el 51% de las acciones e ingresará unos 7.400 millones de euros.

Con esta operación, Volkswagen busca fortalecer "significativamente" su posición financiera en el marco de su proceso de transformación. A medio plazo, Volkswagen tiene previsto mantener una participación del 49% en Everllence. La compra apalancada prevista generará unos ingresos de aproximadamente 7.400 millones de euros para Volkswagen.

Con aproximadamente 16.000 empleados e ingresos de 4.900 millones de euros, Everllence se sitúa entre los principales fabricantes mundiales de motores de gran tamaño, turbomaquinaria y soluciones de descarbonización. La compañía ha experimentado una transformación fundamental en los últimos años y está preparada para la siguiente fase de crecimiento.

Desde su adquisición por el Grupo Volkswagen hace ocho años, el proveedor de soluciones de propulsión, descarbonización y eficiencia para los sectores marítimo, energético e industrial se ha reestructurado estratégicamente, optimizado operativamente y reposicionado en junio de 2025 bajo el nombre de Everllence.

Como parte de la transacción, se han acordado medidas de protección para las sedes alemanas de la empresa. Las sedes de Augsburgo, Oberhausen, Berlín, Hamburgo y Ravensburg se mantendrán bajo la nueva estructura de propiedad al menos hasta finales de 2030 y se descartan los despidos forzosos durante este período.

La transacción está sujeta a la finalización del proceso de información y consulta en Francia y a otras condiciones habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, según ha explicado el Grupo Volkswagen.

"Ahora es el momento idóneo para dar el siguiente paso: transferir la participación mayoritaria a un nuevo socio sólido. Queremos generar valor añadido para todos con esta medida", ha afirmado el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume.